Paso a paso

Cleveland.- Los fanáticos están desesperados por tener en sus manos los boletos, camisetas y ver por primera vez en acción a Odell Beckham Jr.

Estamos a mediados de marzo y Cleveland se encuentra en un frenesí arrasador en el futbol.

Las expectativas de la próxima temporada, que ya eran enormes antes de que el equipo negociara a Beckham, ahora se han salido de control.

El gerente general de los Cafés, John Dorsey, está tratando de frenarlas.

¿Quieren que lleguemos al Super Bowl? Tranquilos, muchachos.

“He escuchado muchas expectativas acerca de eso, pero lo que sé es que –los buenos equipos de futbol ganan durante el otoño”, comentó Dorsey el jueves, un día después que los Cafés contrataron oficialmente a Beckham a través de una negociación en el cambio de franquicia con los Gigantes de Nueva York.

“Lo que hemos hecho es que hemos agregado algunos jugadores talentosos. Ahora, la química es la que tiene que hacer su trabajo”.

“Los equipos ganan en el otoño. No ganan en marzo, eso es lo que hacen los buenos equipos”.

Él ha logrado construir un buen equipo, por lo menos en papel.

Dorsey, quien ha transformado a los Cafés, de ser un equipo que no logró ningún triunfo en contendientes en tan sólo más de un año, realizó algunos movimientos durante la temporada baja para mejorar su alineación.

Sin embargo, cuando dijo recientemente en el combinado de reclutamiento que no estaba preparado para “hacerlo”, dio la impresión que esperaría hasta el Draft para contratar jugadores talentosos.

Eso cambió con esta impactante adquisición de Beckham, quien es uno de los más grandes astros de la NFL, junto con el acosador del mariscal Olivier Vernon, quien ha participado en el Tazón de Profesionales, a través de una negociación con Nueva York, así como también, firmaron al tacle defensivo Sheldon Richardson a través de un contrato como agente libre a tres años con valor de 36 millones de dólares.

Dorsey también hizo varios movimientos diseñados para cubrir los huecos.

Y fueron a su manera, ya que Dorsey nunca dio señales de que lo haría.

“Hicimos algunos planes a tiempo”, dijo Dorsey.

“Al final de cuentas, hemos sido consistentes al decir que vamos a tratar de crear una competencia en tantas posiciones como podamos antes del campamento de entrenamiento. Con la adición de ciertos jugadores que hemos adquirido, creo que seremos competitivos y empezaremos con serlo en el Norte de la Conferencia Americana”.

Los Cafés no han llegado a los playoffs desde el 2002, cuando fue creada su división.

Durante la mayoría de los últimos 20 años, han estado en el fondo, dominados por poderosos equipos como Pittsburgh, Baltimore y Cincinnati.

Sin embargo, debido a que los Acereros y los Cuervos se vieron reducidos por las salidas en la temporada baja y Cincinnati está empezando de nuevo, los Cafés han sido considerados por algunos como el equipo que va a derrotarlos en el Norte.

Dorsey insiste en que su racha de importantes movimientos no fue influenciada por ninguna cosa externa.

“Lo que intentamos hacer es agregar algunos buenos jugadores al equipo y luego competir”.