¡Paso a pasito!

El pelotero chihuahuense Ramón Carrasco está en casa tras permanecer varias semanas y por segunda ocasión en campo de entrenamiento de los Cerveceros de Milwaukee, en San Pedro de Macorís, República Dominicana.

“De mucho provecho mi estadía por allá donde estoy trabajando a diario desde el verano aspectos importantes del beisbol y será a mediados de enero que regresé para continuar entrenando en el campamento”, dijo el pitcher promesa quien el pasado junio fue firmado por la organización de Milwaukee de las Grandes Ligas.

Por tal motivo, el capitalino de 17 años, fue enviado a la Liga Dominicana de Verano, donde los equipos de la Gran Carpa tienen a sus prospectos latinos jóvenes.

“Yo más bien me he estado preparando, he tenido pocos juegos allá. De hecho, mi última salida lancé tres innings y me sentí muy bien, con mucho control en cada uno de mis lanzamientos y para el mes de marzo es muy probable que se me dé la oportunidad de irme a campamento en Estados Unidos”, afirmó Carrasco Villa.

En estos días en Chihuahua y asesorado por su papá del mismo nombre, Ramón realiza acondicionamiento físico en gimnasio y le sigue dando continuidad a un programa de lanzamientos. Recordó que desde los 14 años emigró a la Academia González en Tijuana, Baja California y fue ahí donde los Cerveceros se interesaron por él en una de las visitas que hizo la organización.

El chihuahuense sabe que aún le resta mucho por andar en ligas menores pues lo más probable que es que el año que entra complete su primera temporada en la Liga Dominicana de Verano, pero trata de no perder paciencia.

“Lo más importante es mantenerse positivo, tener apoyo, sobre todo los días cuando las cosas no te salen bien, me siento listo para seguir. Sé que hay sacrificios que se tienen que hacer por el sueño”, expresó.

Los lanzamientos que Carrasco tiene en su repertorio son la recta, el slider y el cambio de velocidad en círculo, principalmente y su mayor cualidad es que tira srikes y no tiene miedo de enfrentar a los bateadores.

La velocidad de su recta está rondando las 90 millas por hora en este momento.