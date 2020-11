Paseños Aaron y Alvin Jones, los Grand Marshals

Cortesía Ace Acosta / Alvin y Aaron Jones

La Asociación del Sun Bowl eligió ayer a los hermanos paseños Aaron y Alvin Jones como los Grand Marshals (grandes mariscales) del desfile del Tazón del Sol, sin embargo, la gente no podrá salir a las calles y verlos encabezar la tradicional parada del Día de Acción de Gracias debido a que este año se realizará de manera virtual.

El desfile iniciará a las 10:00 de la mañana y podrá ser visto en señal abierta a través del Canal 9.1 de El Paso y en su sitio oficial www.ktsm.com

Aaron, actual corredor titular de los Empacadores de Green Bay, y Alvin, que llegó a estar en el equipo de prácticas de los Cuervos de Baltimore, son hijos de dos sargentos mayores del Ejército de los Estados Unidos que gustan de retribuir a la comunidad en la que crecieron, y que por ese motivo iniciaron la Fundación A & A All the Way, organización sin fines de lucro que ayuda a los jóvenes a través de donaciones y acciones caritativas.

“Crecí asistiendo a un par de juegos del Sun Bowl y hay tantas otras cosas que el Sun Bowl hace en la comunidad y eso es lo que buscamos hacer, devolver a la comunidad. Queremos retribuir con nuestra base en esto también y nuestra base es A & A All the Way. Gracias y te extrañamos El Paso”, dijo Aaron Jones.

Su hermano Alvin declaró que “éste es un gran honor y siento que encarnamos a El Paso. Continuamos creciendo y expandiéndonos, al igual que El Paso y la gente trabajadora de El Paso. Ojalá pudiéramos estar ahí en persona, en un carro alegórico, pero esto es un honor y una bendición”.

“En un año increíble que estamos viviendo, tenemos a dos increíbles paseños que sirven como los grandes mariscales del Desfile Virtual del Día de Acción de Gracias. Los hermanos gemelos Aaron y Alvin Jones están haciendo grandes cosas fuera del campo al retribuir a través de la Fundación A & A All the Way”, dijo Bernie Olivas, director ejecutivo de la Asociación del Sun Bowl.

“Es un gran honor tener dos miembros prominentes de nuestra comunidad encabezando nuestro primer desfile virtual del Día de Acción de Gracias”, agregó Olivas.

Aaron y Alvin siempre se unieron a sus padres durante las oportunidades de voluntariado y aprendieron desde una edad temprana la importancia de sus contribuciones. Incluso cuando eran jóvenes, los dos demostraron su apoyo a la comunidad de El Paso sirviendo en comedores populares el Día de Acción de Gracias. A & A es actualmente la plataforma más grande que tienen ahora para apoyar a los niños y las familias ‘All the Way’ (Todo el camino).

Qué: Desfile Sun Bowl Oscar Leeser’s Hyundai of El Paso

Grandes mariscales: Aaron y Alvin Jones (fundadores de la Fundación A & A All the Way)

Cuándo: Jueves 26 de noviembre 2020

Hora: 10:00 am

Dónde: KTSM TV (Canal 9.1 en El Paso/Las Cruces) y www.ktsm.com