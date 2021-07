Paseño Iván Meléndez es seleccionado por Marlins en las Mayores

El paseño Iván Meléndez, de los Longhorns de la Universidad de Texas, fue seleccionado ayer en la ronda 16 del Draft de las Ligas Mayores por los Marlins de Miami. Meléndez fue la selección número 479 en general.

De 21 años de edad, Meléndez se desempeña como tercera base y recién terminó su año sophomore en UT con una participación en la Serie Mundial Colegial en Omaha, Nebraska.

Ingresó al Draft como prospecto Top 200 según Baseball America, aunque algunos analistas han anticipado que el paseño regresará a los Longhorns para un tercer año ahí.

“Todo se reduce a si estamos de acuerdo en algo, si lo acepto o no. De lo contrario, seguiré siendo un Texas Longhorn. He escuchado muchas cosas diferentes sobre dónde podría ir, pero no podría decirte dónde para ser exacto”, declaró Meléndez a KTSM de El Paso antes de la Serie Mundial Colegial.

Meléndez fue seleccionado para el equipo All-College World Series y pegó un par de hits ganadores de juego en la competencia de Omaha.

De 1.90 m de estatura, Meléndez lideró a los Cuernoslargos en el 2021 con un promedio de bateo de .319 y un porcentaje de slugging de .603. Conectó 13 dobles, tres triples y en 13 ocasiones puso a ‘doña blanca’ del otro lado de la barda, que fue la cifra más alta del equipo.

Terminó la temporada con 51 carreras impulsadas y 38 carreras anotadas y fue nombrado bateador designado del Primer Equipo All-Big 12.

Meléndez estuvo encendido con el madero en el mes de abril con un porcentaje de .412, con ocho dobles, un triple, ocho jonrones, 27 carreras impulsadas y 16 carreras anotadas.

Del 3 al 11 de abril, estableció un récord del programa al dar jonrones en seis juegos consecutivos.

El jugador fronterizo se sometió recientemente a una cirugía por una lesión que sufrió en la muñeca durante su último turno al bat en Omaha. Estará fuera de acción de cuatro a seis semanas.

Nombre: Iván Meléndez

Posición: Infielder

Fecha de nac.: 24 de enero de 2000

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 21 años

Estatura: 1.90 m, 6’3

Peso: 102 kg, 225 lb

Preparatoria: Coronado HS

Colegio: UT Austin