Pase histórico

Tuvo que pasar casi una década para que el equipo de voleibol femenil de las Liebres del Tec de Juárez calificara a un Nacional de Tecnológicos, mismo que se llevará a cabo en Durango en fecha por definir durante el próximo semestre.

Elvia Reyes, acomodadora y la veterana del equipo, comentó que hace una semana compitieron en Nuevo Casas Grandes y de manera invicta lograron el pase al Nacional.

“Al principio creímos que iba a estar un poco difícil, pero la verdad es que confiamos en nosotras y dimos lo mejor de nosotras y logramos este pase. Jugamos cinco partidos, de hecho ganamos todos, era un torneo de todas contra todas”, dijo la estudiante del 12º semestre de Ingeniería Eléctrica y que toda su carrera ha formado parte de este equipo.

“La verdad fue muy bonito, no nos la creíamos, una vez que jugamos el último juego contra Chihuahua, en el último punto estábamos todas nerviosas, pero se logró, y jugamos tan bonito que ahora vamos para allá”, agregó Reyes.

Como veterana de la escuadra orejuda, Elvia comenta que para ella es muy especial esta calificación.

“De hecho sí, me hace verlo muy muy padre porque yo ya tuve unas experiencias hace años, antes de la pandemia tuve dos prenacionales y no obtuvimos el pase, por eso ahorita obtener el pase en esta etapa de mi carrera es algo especial y todavía tengo cosquillas en el estómago de decirlo”.

Elvia también agradeció el apoyo que ha recibido de parte de sus compañeras de equipo.

“Les agradezco mucho a mis compañeras, estar en este equipo se los agradezco mucho, no he tenido un equipo tan unido como ahorita y yo me siento muy agradecida con ellas porque también con ellas he crecido mucho como jugadora. Vamos Liebres, vamos por el primer lugar”.

Por su parte el entrenador Óscar Ramírez dijo que todos están contentos y muy motivados tras la obtención de este boleto al Nacional, pues ya tenían ‘un ratito’ que no participaban en esa fase.

–¿Cuál es la expectativa para el Nacional?

“Siempre es ganar, pero vamos a prepararnos bien, las muchachas se vieron muy sólidas en esta etapa regional contra equipos que venían ya conformados de anterior tiempo y las muchachas se vieron bien, entonces nuestras expectativas son altas y traernos también medallas, ir por medalla al evento nacional”.