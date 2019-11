Pasarán Astros largo invierno

Houston.- Estuvo al alcance de la mano.

Los Astros de Houston tuvieron la oportunidad de una mini dinastía con un segundo título en tres temporadas. En cambio, fueron incapaces de conseguir una victoria en los dos juegos en casa ante los Nacionales de Washington y deberán pasar el invierno con un subcampeonato que les hará cavilar lo que pudo haber sido.

“Tengo un grupo de hombres desconsolados... que hicieron todo lo que pudieron para tratar de darle un campeonato de Serie Mundial a esta ciudad”, dijo el manager AJ Hinch. “Y nos quedamos a una victoria de lograrlo”.

Los Astros impusieron un récord de franquicia con 107 victorias, la mayor cantidad en Grandes Ligas, para obtener la ventaja de más juegos en casa en la postemporada. Pero eso no sirvió en una Serie Mundial en que perdieron sus cuatro partidos en Houston, bache que culminó el miércoles con una derrota de 6-2 que los limitó a ver a los Nacionales festejar en su estadio.

En una campaña en que los ases Justin Verlander y Gerrit Cole lucieron espectaculares, el desplome del bullpen en el séptimo inning del séptimo juego impidió que los Astros recibieran un segundo anillo de campeones este año.

Zack Greinke, adquirido en la fecha límite de canjes como la última pieza de un equipo que parecía destinado a otro título, tuvo su mejor actuación de la postemporada la noche del miércoles. Cuando fue reemplazado con un hombre en base y un out en la séptima entrada, Houston ganaba por una carrera. Dos lanzamientos después, Howie Kendrick mandó el lanzamiento de Will Harris al poste del jardín derecho y los Nacionales le arrebataron el campeonato a los Astros.

Fue un final agonizante para un equipo que a lo largo de la temporada estuvo entre los favoritos al título. En Verlander y Cole contó con dos serios contenientes al premio Cy Young de la Liga Americana. Su sólido plantel también incluyó a un candidato al Jugador Más Valioso del año, Alex Bregman, y a uno de los favoritos para ser nombrado novato del año, Yordan Álvarez, junto con los bates de José Altuve, George Springer y Carlos Correa.

“Esto va a doler por mucho tiempo, y debería de hacerlo”, afirmó Hinch. “Pero cuando todo se calme, se despeje, nos podremos sentir muy orgullosos de la temporada que tuvimos, si bien nos faltó una victoria”.

Verlander, quien lanzó su tercer juego sin hit esta temporada, ganó 20 partidos por segunda ocasión en su carrera y su primera desde que se apuntó el máximo de su carrera con 24 en 2011 con Detroit, cuando se llevó el Cy Young y el premio al Más Valioso. Cole estableció una marca del equipo al ganar sus últimas 16 salidas en la temporada regular y lideró las Liga Americana con una efectividad de 2.50, la mejor de su carrera. Sus 326 ponches, algo que nunca antes había logrado, fueron la mayor cantidad en Grandes Ligas y representaron un nuevo récord de la franquicia, que reemplazó al vigente desde 1979 –año en que J.R. Richard recetó 313 ponches.

Bregman bateó 41 jonrones y produjo 112 –ambos topes personales– para carburar la ofensiva de Houston y competir con Mike Trout por el galardón al Jugador Más Valioso. El cubano Álvarez inició la campaña en Triple-A antes de debutar en junio y acumular 27 jonrones con 78 impulsadas en apenas 87 juegos.

Pero todos esos números impresionantes y todos los trofeos individuales que los jugadores de Houston acaben acaparando no mitigarán el dolor por la derrota del miércoles. Los Astros iniciaron la temporada con el único objetivo de conquistar otro campeonato.

“Duele, y va a seguir doliendo por un rato, pero luego de cierta forma desaparece”, indicó Springer.