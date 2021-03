Partido vital

Cortesía

Alfonso Sosa, director técnico de los Bravos de Juárez, declaró que en el equipo fronterizo tienen muy claro que el partido del próximo viernes contra Cruz Azul es de seis puntos en la tabla porcentual, lo que representa un ingrediente extra para ganar ese juego.

“Ahora el más importante se convierte el de Cruz Azul con el ingrediente de que en la tabla porcentual, pues es un partido que son seis puntos los que están en disputa, entonces para nosotros implica una mayor interpretación de que tenemos que ganar este partido”.

El técnico tapatío dijo que cuando llegó a Bravos el pasado 17 de marzo, el partido más importante en ese momento era contra Necaxa por ser el rival inmediato, pero ahora el siguiente en la lista es Cruz Azul.

“Todos los partidos ya son complicados, ya no hay rival fácil, a priori por supuesto Cruz Azul por la racha que tiene y demás, y por su plantilla, sería favorito, pero yo no veo tampoco algo imposible que nosotros podamos ganar y más en la necesidad en la cual estamos, entonces repito no hay ni partido ni rival a modo, hay que trabajar muy bien y nosotros en ese sentido tenemos muy claro lo que queremos y necesitamos”, declaró el estratega de los Bravos.

El equipo juarense sostuvo el sábado su segundo partido amistoso en cuatro días ante El Paso Locomotive, en los que consiguió victorias por 2-1 y 3-0. Pero en ambos juegos resaltó la ausencia de los jugadores de Bravos Jefferson Intriago y Matías ‘Caco’ García.

“Ellos han salido con algunas molestias, han ido mejorando, han ido evolucionando, pero han tenido unos problemas físicos, entonces ya esperamos recuperarlos la siguiente semana”, señaló Sosa.

El timonel agregó que en estos dos partidos pudo conocer más a todos los jugadores, pues no cuentan con Intriago, con Matías y no tienen a Joaquín Esquivel, por lo que aprovechó estos amistosos para darles participación a todos y saber con lo que podrán competir este viernes ante Cruz Azul.

“Fueron dos partidos los cuales a mí me sirven mucho para ir conociendo lo que es el plantel, cómo compiten. Nos vinieron bien, yo creo que tanto el miércoles como el día de hoy los muchachos van entendiendo lo que necesitamos y a pesar de que llevamos poco más de una semana acá, el deseo, la voluntad que ellos tienen para el trabajo ha sido algo que a mí me ayuda para ir consolidando conceptos”, mencionó Sosa.