Partido de invictos

Desde la era del Super Bowl, que comenzó en 1966, sólo dos mariscales han iniciado la campaña con siete pases de touchdown, sin intercepciones y completando al menos el 70% de sus envíos. Y ambos chocan hoy en Kansas City.

Lamar Jackson comanda un ataque de los Cuervos de Baltimore (2-0) que presume los mejores números de toda la Liga en yardas (mil 83), puntos (82) y yardas por tierra (447) en sus primeros dos compromisos de campaña después de dos partidos. Un currículum impresionante de no ser por el hecho de que esas dos victorias fueron ante dos equipos en plena reconstrucción como Miami y Arizona.

“Él hace muchas cosas bien. Todos hablan de su capacidad para realizar acarreos, pero también sabe lanzar con precisión”, valoró acerca de Jackson el entrenador de los Jefes de Kansas City, Andy Reid.

Hoy los Cuervos intentarán validar su marca perfecta precisamente ante unos Jefes que iniciaron la campaña con etiqueta de favoritos. De paso, Baltimore busca cobrarse una afrenta del año pasado.

Jackson, mariscal de segundo año, le arrebató la titularidad en Baltimore a Joe Flacco en la Semana 11 de la temporada anterior para guiar a los Cuervos a un improbable lugar en playoffs, al ganar seis de sus últimos siete partidos. ¿Su única derrota? Fue precisamente en una visita a Kansas City, por 27-24 y en tiempo extra.

En aquel duelo de la semana 14, Jackson completó 13 de 23 envíos con dos touchdowns para 147 yardas, y aportó otras 67 en 14 acarreos. Pero fueron en vano ante Patrick Mahomes, el eventual Jugador Más Valioso, quien terminó la velada con 377 yardas aéreas, 139 de ellas con el explosivo receptor Tyreek Hill.

“Por supuesto que veremos el video del partido del año pasado”, comentó el entrenador de los Cuervos, John Harbaugh.

Mahomes, líder de la mejor ofensiva aérea de la NFL, no contará hoy con Hill, quien se lesionó el hombro en el primer duelo de la campaña. Sin embargo ha sido capaz de encontrar otras armas en su arsenal en los receptores Sammy Watkins y Demarcus Robinson, así como en el siempre fiable ala cerrada Travis Kelce, para alargar a cinco su racha de partidos con al menos 100 puntos de rating, que inició justo después de enfrentarse a Baltimore.

Los Cuervos no sólo se han mostrado como el equipo con el ataque más equilibrado de las primeras dos semanas en la NFL, sino que presumen un balance general con la cuarta mejor defensiva de la Liga. Sin embargo, tendrán enfrente a un equipo que ha logrado al menos 25 puntos en 24 duelos consecutivos, la racha más larga de la historia.



TEXANOS EN LOS ANGELES (CARGADORES)

En la primera semana, los Texanos (1-1) permitieron que Drew Brees y los Santos montaran una ofensiva de 41 segundos que culminó con un gol de campo de 58 yardas de Wil Lutz para un desconsolador revés por 30-28. El pasado domingo, tuvieron que frenar un intento de conversión de dos puntos a 36 segundos del final para conseguir su primer triunfo de la campaña, 13-12 sobre Jacksonville.

Houston sabe lo que es un buen drama.

Hoy podría no ser distinto en su visita a Los Angeles ante unos Cargadores (1-1) que no son ajenos al suspenso.

Los Cargadores iniciaron su campaña con una victoria por 30-24 en tiempo extra sobre los Potros después de desperdiciar una ventaja de 24-9 y permitir que Indianapolis empatara el encuentro a 48 segundos del final. Su paso invicto terminó en la segunda semana, cuando cayeron ante Detroit por 13-10.

En ese partido, el equipo angelino terminó con fumble, dos intentos de gol de campo fallados y una intercepción en sus últimas cuatro posesiones.

La campaña anterior, los Texanos se convirtieron en el primer equipo de la historia en acudir a playoffs después de iniciar una temporada con registro de 0-3, mientras que los Cargadores no tuvieron un comienzo mucho mejor con marca de 1-2. Así que ambos conjuntos saben lo que es coquetear con el fracaso antes de enfilarse hacia el éxito.

La tercera semana de la temporada comenzó la noche del jueves con la victoria de Jaguares sobre los Titanes en un duelo entre rivales de la División Sur de la Conferencia Americana.

La acción continúa hoy con los siguientes encuentros: Bengalíes (0-2) en Buffalo (2-0); Delfines (0-2) en Dallas (2-0); Broncos (0-2) en Green Bay (2-0); Halcones (1-1) en Indianapolis (1-1); Raiders (1-1) en Minnesota (1-1); Jets (0-2) en Nueva Inglaterra (2-0); Leones (1-0-1) en Filadelfia (1-1); Panteras (0-2) en Arizona (0-1-1); Gigantes (0-2) en Tampa Bay (1-1); Acereros (0-2) en San Francisco (2-0); Santos (1-1) en Seattle (2-0); y Carneros (2-0) en Cleveland (1-1).

La jornada concluye mañana por la noche con la visita de los Osos (1-1) a Washington (0-2).