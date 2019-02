Partida, dispuesto a triunfar

Con el objetivo de ganar el mayor número de juegos posibles, anotar muchos goles y darle satisfacciones a la afición fronteriza, el delantero mexicano Edson Partida tuvo participación por primera vez con su nuevo equipo, El Paso Locomotive FC, en el triunfo de 2-0 que lograron sobre el SW Wolves el miércoles por la noche, en el tercer partido de preparación de los paseños.

“El objetivo principal es ganar los juegos que se pueda, o sea, sumar puntos lo más que se pueda en el torneo, el torneo es muy largo, y pensar en la calificación, y cómo no, hacer muchos goles y poner asistencias, que la gente esté contenta, darle mucha alegría a la gente”, declaró.

Partida, extremo izquierdo, oriundo de Tala, Jalisco, dijo que su llegada a la máquina paseña se dio cuando su representante le hizo saber que el entrenador Mark Lowry estaba interesado en sus servicios y tras las pláticas con los directivos decidió venir.

“Así es como llegué aquí y estoy muy contento de estar en El Paso”, dijo.

El jugador de 21 años de edad cuenta con experiencia en el futbol mexicano, donde ha militado en los clubes Jaguares de Chiapas, Atlas de Guadalajara y Diablos Rojos del Toluca.

“Actualmente estaba en Toluca y ahí me fue muy bien gracias a Dios, es un equipo de mucho prestigio y me tocó venir para acá”.

El tapatío gusta de jugar por la banda izquierda, desde donde será uno de los encargados de hacer daño y mandar centros en busca del remate de los goleadores de la máquina.

“Sí, sí, claro, es mi posición original, ahí es donde me he desenvuelto durante todos mi años y ahí es donde voy a dar lo mejor de mí”, mencionó.

Para Partida, su llegada a la United Soccer League puede ser una buena oportunidad para dar el salto a la Primera División del futbol mexicano o incluso a la Major League Soccer (MLS), en los Estados Unidos. “Sí, claro, es un gran, un gran paso estar aquí, la verdad que estoy muy contento, y claro, dar lo mejor de mí, pues quizá puede ser aquí en Estados Unidos en la MLS o regresar a México a Primera División”, afirmó. El Paso Locomotive jugará mañana el último partido de pretemporada como local y lo hará ante el United NM