Participará el ganador del Derby de Kentucky en Preakness

Nueva York.- Mystik Dan, el caballo que ganó el Derby de Kentucky por una nariz, en la final más apretada en más de 50 años, se dirige a Preakness el próximo fin de semana y con lo aún podría ganar la Triple Corona.

El entrenador Kenny McPeek anunció la decisión este sábado tras una conversación con los dueños y considerar las ventajas y desventajas de competir en corto periodo de dos semanas entre carreras. Inicialmente expresó su preocupación por el plazo después de que Mystik Dan tuvo una mala actuación en circunstancias similares en noviembre.

Pero le gustó lo que vio en los entrenamientos y decidió arriesgarse.

“Todo está listo”, indicó McPeek este sábado. “El caballo está trabajando de forma fantástica”.

Mystik Dan terminó con una ligera ventaja sobre Sierra Leone y Forever Young en la competencia de 1 1/4 de mill en Churchill Downs el fin de semana pasada gracias al jockey Brian Hernández Jr. Pero la posibilidad de que no participara en Preakness el próximo sábado puso en duda el estatus de la prestigiosa carrera. Dos veces en los últimos cuatro años, el ganador del Derby no participó —debido a varias circunstancias.

Pero el atractivo de participar en Baltimore es más importante para McPeek, quien ganó Preakness en el 2020, cuando la competencia se aplazó por la pandemia, con Swiss Skydiver, que superó al campeón del Derby Authentic.

Nadie ha ganado el Derby y Preakness desde el último campeón de la Triple Corona, Justify en 2018 de la mano del entrenador Salón de la Fama Bob Baffert. La participación de Mystik Dan sería única: con la Triple Corona en juego en Sarataga Race Course, en donde se realizará Belmont los próximos dos años, mientras que el hipódromo en Long Island es construido.

Pero Mystik Dan no es el favorito en Preakness. Esta distinción le pertenece a Myth, uno de los dos caballos de Basffert, quien no puede participar en el Derby debido al veto en Churchill Downs después de que Medina Spirit, que ganó la edición 2021, no pasó una prueba antidopaje.

El otro caballo del Derby que se espera participe en Preakness es Just Steel, que terminó 17mo, y es entrenado por el Salón de la Fama D. Wayne Lukas, de 88 años.