Pareja perfecta

Arlington, Texas.- Dak Prescott tuvo un segundo porcentaje de eficiencia perfecto en la historia de los Vaqueros de Dallas, en su primer partido con el nuevo coordinador ofensivo, Kellen Moore.

Los campeones defensores del Este de la Conferencia Nacional no podrían pedir más con una victoria que no dejó dudas y que fue por un marcador de 35-17 sobre los Gigantes de Nueva York en el partido inaugural de la temporada, particularmente después que la ofensiva fue muy criticada el año pasado en la última temporada de Scott Linehan, quien era el que señalaba las jugadas.

Prescott empató un alto desempeño en su carrera con cuatro pases para anotación, en la cuarta temporada en la que ha sido titular, al llegar a las 400 yardas por segunda ocasión, en esta ocasión logró 405.

Hubo receptores despejados en todos lados, incluyendo a las alas cerradas Jason Witten y Blake Jarwin y al nuevo receptor Randall Cobb, que realizaron anotaciones.

“La indicación de las jugadas se hizo justo en tiempo”, dijo Prescott al tratar de describir la diferencia de hace un año.

“Yo creo que anoche realizamos una jugada que no había sido usada por nuestra ofensiva desde hace tiempo. Hay que darle el crédito a Kellen por usarla en el momento preciso”.

Prescott encabezó cinco jugadas seguidas para anotación de por lo menos 75 yardas cada una, convirtiéndose en el cuarto mariscal en registrar una eficiencia de 158.3 por ciento en 30 o más intentos, exactamente en 25 de 32.

Jared Goff de los Carneros lo logró el año pasado y antes de él, habían pasado 18 años.

Craig Morton tuvo otro porcentaje perfecto de eficiencia para los Vaqueros en 1969.

“Él está dominando totalmente la ofensiva”, comentó Witten, quien estableció un récord en el equipo en su décima sexta temporada después de haber pasado un año retirado, durante el cual trabajó como comentarista de televisión.

“Logramos una tormenta perfecta con la manera como atacamos”.



Lo que está funcionando

Jarwin logró cuatro anotaciones en los dos últimos partidos de la temporada regular, ambos en contra de los Gigantes. Witten logró una en su regreso, colocándose a cuatro del récord establecido por Dez Bryant en la franquicia con 73 atrapadas para anotación. La anotación de Witten fue una gran ilustración de la manera en que los Vaqueros pueden solucionar los problemas que tuvieron en la zona de anotación durante la temporada pasada.



En lo que necesitan ayuda

Ezekiel Elliott no estuvo certero cuatro días después de haber firmado una ampliación a su contrato con valor de 90 millones de dólares que dio por terminada una larga inmovilidad durante la pretemporada.

Sin embargo, no le debería tomar tanto tiempo ponerse en forma al dos veces campeón de acarreos.



Lo que tienen

Michael Gallup parece estar preparado para lograr más que ser un apoyo en la posición de receptor junto con Amari Cooper y Cobb. Este jugador, para el que éste es su segundo año como profesional, logró una sólida pretemporada logrando un alto desempeño en el equipo con siete atrapadas y 158 yardas. “Esto fue una oportunidad y una preparación para Gallup”, comentó Cooper, quien logró seis atrapadas para 106 yardas y una anotación.



Lo que les falta

El apoyador Sean Lee realizó el menor número de saques entre los cuatro titulares defensivos que estuvieron fuera durante la mayor parte o en todos los partidos de la pre-temporada debido a sus lesiones, con 16 de 69 jugadas, o sea el 23 por ciento.

Este líder, que lo ha sido desde hace tiempo, cambió de lugares para acomodar a los jóvenes y emergentes astros como Jaylon Smith y Leighton Vander Esch.

Al parecer este jugador de 33 años podría seguir jugando si Lee no se recupera.



Los próximos pasos

Los Vaqueros pueden lograr una ventaja inicial en la competencia por la División si este domingo logran una victoria en Washington.

Hace cuatro años, Dallas tuvo un récord inicial de 2-0 con un par de victorias en el Este de la Conferencia Nacional en circunstancias similares, logrando altas expectativas después de ganar la División y un partido de comodines.

Esas esperanzas se esfumaron cuando Tony Romo se fracturó la clavícula en el segundo partido, una victoria en Filadelfia.

Un año después, Romo fue desplazado por Prescott y eventualmente se retiró, después de lesionarse la espalda durante la pretemporada.



Número clave

Prescott no tuvo ninguna captura después que fue capturado en 56 ocasiones durante la temporada pasada, siendo el segundo número más alto de la NFL. Los Vaqueros contaron con su línea intacta de jugadores que han participado en el Tazón de Profesionales por primera vez desde finales del 2017. El centro Travis Frederick no jugó durante toda la temporada pasada debido a un desorden nervioso.