Parecía un funeral el vestidor: Lozano

Ciudad de México.- Un funeral, así describió Jaime Lozano el vestidor de la Selección Mexicana luego de la derrota contra Colombia.

"Me encantó y creo que el rendimiento fue aún mayor del que esperaba. Teníamos cuatro días, enfrentamos a una gran Selección que por algo viene invicta, no deja de luchar, tiene buenos jugadores, por momentos hicimos ver fácil el partido cuando no lo era, generamos y nos generaron porque es natural, no tienes tanto tiempo de trabajo, eso les dije al acabar, parecía un funeral el vestidor.

"Lamentablemente, el futbol es así, muchas veces puedes hacer las cosas bien y el resultado te determina el estado de ánimo por lo menos de este grupo y quiero que se vayan con la cabeza muy clara de que disfrutamos mucho estos cuatro días de ellos", comentó en conferencia de prensa.

México ganaba 2-0, pero permitió que le remontaran, con ese 3-2 con un tanto en el tiempo de reposición.

"Sacamos mucho provecho y la gran mayoría nos sorprendió para bien, tuvieron un rendimiento muy alto, muchos de ellos debutando y parecía que tenían muchos más partidos en Selección mayor y eso es gratificante, la personalidad con la que se plantaron fue admirable", dijo.

Jimmy analizó su estancia en el Tricolor en este 2023 y ya proyecta el complejo 2024.

"Lleno de muchas alegrías, evidentemente golpes como el de hoy por el resultado más que otra cosa. Me gustó mucho el funcionamiento del equipo por momentos, después pasó lo que pasó. Buscando dando identidad y una idea clara y donde puedan los jugadores demostrar lo que son y pueden llegar a ser, vamos por ese camino, no por ganar una Copa Oro quiere decir que todo está bien, hay que construir.

"Tendremos Nations League, un torneo que no hemos podido ganar y la Copa América que va a ser el torneo más importante en este proceso mundialista", expresó.

Admitió que hay detalles que habrá que afinar de cara a los torneos del siguiente año.

"Cosas por corregir, falta de experiencia, nos pasó en Honduras, hoy un poco, no terminar jugadas, el que un central nos haga un gol como el que nos hizo para mí es inaceptable, pero creo que hicimos muchas más cosas bien de las que hicimos mal", dijo.