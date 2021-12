Para Mayweather fue fácil ganarle al Canelo

Ciudad de México.— El excampeón estadounidense, Floyd Mayweather, arremetió de nuevo en contra del mexicano Saúl Álvarez.

Hace poco, el "Canelo" aseguró que si peleará en la actualidad contra el "Money" el resultado sería diferente a lo que se dio, de lo que el retirado boxeador se burló.

"Puede elegir con quién quiere pelear. Todos los han visto aquí. Tenía casi 40 años cuando le gané a este tipo, por favor. Fue fácil. En situaciones grandes, donde requiere habilidad, no creo que le vaya bien", mencionó Mayweather a Showtime Boxing. El tricolor, campeón unificado Supermediano, tiene marca de 57 victorias, 2 empates y una derrota, ésta ante Mayweather en 2013, cuando "Canelo" tenía 23 años.

Esta no es la primera vez que lo ataca con declaraciones. Recientemente manifestó que no lo consideraba el mejor libra por libra y que no se hablaba de su uso de esteroides.

"De lo que no hablamos es de Canelo, Canelo, Canelo, esteroides, esteroides, esteroides. No hablamos de eso, entonces no sabes a qué peleadores en verdad venció, pudo no estar limpio en muchas peleas", declaró en el evento Gervonta Davis vs. Isaac Cruz.

Mientras Mayweather habla, el mexicano busca pelear y ganar el título de la división Crucero.