Para Jaime Munguía un honor y un orgullo dejar una gran pelea en El Paso

“Es un honor y un orgullo dejar una gran pelea aquí en El Paso”, fueron las palabras del boxeador mexicano Jaime Munguía ayer en la conferencia de prensa previa a su combate contra el polaco Kamil Szeremeta el próximo sábado, evento en el que también los pugilistas tuvieron su primer ‘cara a cara’.

“Muy emocionado por estar aquí en El Paso, siempre ha sido un gran sueño, es un lugar donde han venido muchos peleadores muy buenos, leyendas y campeones mundiales”, expresó el púgil tijuanense.

La conferencia de ayer tuvo una mezcla cultural, ya que se habló ante los micrófonos en tres idiomas, ya que los boxeadores se expresaron en su primera lengua (español y polaco) y enseguida los traductores replicaban las palabras en inglés.

El mexicano saltará al ring con presión, primero por defender su invicto y luego por demostrar por qué busca ser campeón mundial; incluso se le cuestionó si se siente obligado a ganar convincentemente el duelo del sábado.

“Estamos en ascenso y debemos hacer las cosas mucho mejor, ir avanzando de pelea en pelea, obviamente tenemos un gran peleador en frente, Szeremeta, y le tenemos un gran respeto”, declaró el originario de Baja California.

Inicialmente esta función tenía como pelea estelar a Munguía en contra del también polaco Maciej Sulecki el 24 de abril, pero el rival del mexicano se retiró por lesión y D’Mitrius Ballard lo reemplazaría.

Desafortunadamente para Munguía, Ballard también sufrió una lesión y se retiró, por lo que Sulecki volvió a ser el retador del mexicano, pero nuevamente se bajó de la función, hasta que Szeremeta aceptó, y ahora está a unas horas de enfrentar al tijuanense.

“Entiendo la situación. Sin embargo, me he estado preparando para una oportunidad como ésta, y me aseguraré de aprovecharla. Este 19 de junio anotaré la sorpresa contra Munguía”, declaró Szeremeta.

Todo está listo para que el combate se desarrolle el próximo sábado en el Don Haskins Center. La cartelera de peleas iniciará a partir de la 1:00 pm; el combate estelar entre Munguía y Szeremeta está programado para las 4:00 pm aproximadamente. “Esperen una gran pelea y un gran espectáculo”, aseguró el mexicano.

Jaime Munguía

Edad: 24 años

Récord: 36-0 (29 KO)

Fecha de Nac.: 16 de octubre de 1996

Lugar de Nac.: Tijuana, Baja California

Estatura: 1.83 m

Peso: 72 kg

División: Peso medio

Kamil Szeremeta

Edad: 31 años

Récord: 21-1 (5 KO)

Fecha de Nac.: 11 de octubre de 1989

Lugar de Nac.: Bialystok, Polonia

Estatura: 1.76 m

Peso: 72 kg

División: Peso medio

Tome nota…

J. Munguía vs K. Szeremeta

División: Peso medio

Fecha: Sábado 19 de junio

Hora: 1:00 pm (inicio de cartelera)

Sede: Don Haskins Center

(El Paso, Texas)