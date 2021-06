Paola Espinosa señala represalias de Conade

Archivo / Agencia Reforma

Ciudad de México— La doble medallista olímpica Paola Espinosa indicó que no haber aceptado las condiciones de la Conade, dirigida por Ana Guevara, propició que la relación se fracturara y coadyuvara a complicar su pase a Tokio 2020.

La clavadista comentó que rechazó publicar en sus redes sociales una carta en contra de la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), donde varios servidores públicos formaron parte de una red de corrupción en la dependencia del deporte nacional.

"Nunca nos dejaron sin apoyo, sólo fue una reestructuración, no quería meter las manos al fuego porque no era mía, no me consta, es algo que no sé si sea verdad o mentira, no podía subir esa carta a redes sociales, se tiene que investigar, pero en realidad es algo que no me consta y no podía apoyar, creo que fue el principal enojo el no apoyar algo que no me pareció", dijo Espinosa en videoconferencia.

Explicó que la responsable de Becas y Atención a Deportistas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Luz María Chávez, le expresó su molestia luego de haber ido al Comité Olímpico Mexicano para pedir una explicación sobre qué pasaría con la plaza olímpica que consiguió en el Mundial de Gwangju 2019 en trampolín 3 metros sincronizados junto a Melany Hernández.

"Luz María Chávez me dijo que el error fue haber ido al COM, esa fue la primera molestia que tuvo la directora de la Conade conmigo, después nos encerraron en el CNAR, donde la Conade con una amenaza nos lo dijeron muy fuerte y muy grosero que no podíamos salir del CNAR. Tengo una hija de tres años, yo no puedo dejarla sola por completo, mandé una carta y no vi respuesta de la Conade.

"Me metí a la burbuja como ellos decidieron, llevaba mucho tiempo sin ver a mi hija, me tuve que ir un sábado y domingo para esperar la nueva fecha de la Copa del Mundo, mandé un mensaje a la directora de la Conade, pregunté si era algo personal, mi caso no era el mismo que los demás, hace un año me dijiste que esa plaza era mía, pero es cuestión de la FMN que tiene que avalar la plaza, nos fuimos a la Copa del Mundo, regresamos y notaba una molestia muy fuerte de Conade hacia mí", contó.

La campeona mundial reflexionó que tenía muchas expectativas al principio de la Administración de Ana Guevara.

"Es la peor Administración que hemos vivido como atletas. Se debe de investigar cómo lo están haciendo desde hace tiempo y si se tiene que ir que se vaya y si no se le demuestra que siga adelante, pero apoyando a los atletas", enfatizó.

Paola explicó que al momento del control interno, donde se designaron las plazas olímpicas, ella y su pareja en el trampolín sincronizado no estaban en el mejor momento por una lesión en el hombro de su compañera y problemas de vértigo.

"Es un deporte de apreciación, cada quien tiene su criterio, no estábamos en nuestro mejor momento, mucha gente piensa que soy la consentida, pero en México los jueces nunca me han querido, no se tiene que definir en una competencia", sentenció.

La plaza olímpica en esta modalidad fue asignada a Dolores Hernández y Carolina Mendoza, quienes ganaron en control técnico.