Panteras vs Osos, duelo con miras al Draft

Lake Forest, Illinois— Los Osos de Chicago se enfrentan a las Panteras de Carolina en un escenario en el que los dos equipos pueden ganar, por increíble que parezca.

Si derrotan a las Panteras aumentarán sus posibilidades de obtener la primera selección general del draft.

Es un lugar inusual, pero así es el escenario que tienen los Osos en su enfrentamiento en el Soldier Field de hoy jueves por la noche. Si ganan, sería una victoria en dos frentes.

Eso se debe a que Chicago (2-7) posee la selección de primera ronda de Carolina el próximo año.

“Sólo estoy tratando de llegar a 3-7”, dijo el guardia de los Osos, Teven Jenkins. “Eso es lo único que me preocupa”.

Los Osos tuvieron la primera selección del draft la primavera pasada después de terminar con el peor récord de la liga. Se lo cambiaron a Carolina por el receptor DJ Moore.

Chicago está compitiendo por el primer puesto con su propia selección de primera ronda. Pero otra vía en estos momentos pasa por Carolina (1-7). Sólo Arizona (1-8) tiene un peor récord.

El entrenador de las Panteras, Frank Reich, dijo que no había considerado las posibles implicaciones en el draft.

“Pregunta interesante”, dijo. “Supongo que esto es bueno, pero ni siquiera había pensado en eso. Se trata simplemente de intentar ganar el próximo partido de fútbol. Una de las cosas que les dije a los muchachos hoy: a veces, cuando te encuentras en esta posición, Miras hacia atrás y quieres cambiar algunas cosas que han sucedido, deseas, de alguna manera, poder duplicar tu apuesta.

“‘Oye, pongámoslo todo en este juego. Dupliquemos todo. ¡Recupera todo!’ Pero eso no es la vida real. Eso no es la vida real en la NFL. Eso no es la vida real, punto. Tienes que tomarlos uno a la vez”.

Ambos equipos tienen preocupaciones más inmediatas. Y para ambos, implican el puesto de mariscal de campo.

Para Chicago, el mariscal de campo Justin Fields está en duda debido a una dislocación del pulgar derecho. Eso significa que el novato Tyson Bagent probablemente comenzará su cuarto juego consecutivo.

“Sin embargo, está mejorando”, dijo el entrenador de los Osos, Matt Eberflus, sobre Fields. “La precisión está mejorando. Está lanzando mejor. Y está empezando a hacerlo cada vez más.

“Así que veremos adónde va”.

Fields no ha jugado desde que se dislocó el pulgar derecho durante la derrota de la Semana 6 ante Minnesota. Los Osos tienen marca de 1-2 con Bagent, un novato no reclutado de la División II de la Shepherd University en West Virginia, como titular después de perder la semana pasada en Nueva Orleans.

Para Carolina, el novato Bryce Young busca recuperarse de su peor juego como profesional en la derrota de la semana pasada ante Indianápolis.