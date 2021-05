‘Pantera’ Rodríguez, mentalizado para una guerra ante Holloway

Cortesía

El chihuahuense Yair ‘Pantera’ Rodríguez admitió que la pelea ante Max Holloway será dura y difícil, pero dijo estar muy motivado para enfrentar al hawaiano el próximo 17 de julio.

En entrevista para la cadena ESPN, Rodríguez confirmó la realización de la pelea ante el excampeón Holloway.

“Lo vi como una gran oportunidad, yo siempre he querido enfrentarme a los que yo considero los mejores y Max es uno de los mejores de la historia. Para mí es una oportunidad única, no voy a la pelea con ninguna otra intención más que dar lo mejor de mí y demostrar de lo que soy posible en contra de uno de los mejores de la historia”, confesó el parralense horas después de firmar formalmente el contrato. “El resultado es lo de menos, no me interesa, quiero ir a dar un show, que le guste a la gente, que me haga sentir orgulloso y dar una guerra”.

La única derrota de Yair en la UFC llegó en el 2017 cuando cayó ante Frankie Edgar, en un combate donde el chihuahuense fue dominado de principio a fin por el también exmonarca.

“En la pelea de Frankie, creo que ya estaba pensando en lo que venía después en caso de que ganara, me adelanté y no sirvió de nada. Ni siquiera estoy pensando más adelante, no estoy enfocado en Max, estoy enfocado en mis entrenamientos para seguir mejorando y creciendo gradualmente para llegar en mi mejor punto a la pelea y poder vencerlo”, explicó.

El mismo Holloway se ha proclamado anteriormente como el mejor boxeador de la UFC, algo que Yair admite es cierto.

“Estoy seguro de que es el mejor boxeador en la historia del MMA, no queda la menor duda, pero eso no importa, esto es MMA”.

“En este punto todos somos muy completos, puedes ver claramente lo que algunos sabemos hacer mejor, como sus golpes o mis patadas, por ejemplo, la lucha de Khabib, pero eso no significa que no podemos hacer otras cosas bien. Mira como en la pelea con Conor fue Khabib el que estuvo a punto de noquearlo con un golpe y se suponía que el striker ahí era McGregor”, agregó Rodríguez.

“Mientras más presión me pongo es cuando menos hago las cosas bien. Para mí es un gran paso tomarme la pelea con calma. La creatividad es algo muy importante, mis entrenadores siempre me piden que haga lo que mejor sé hacer, para mí es como una obra de arte”, explicó ‘Pantera’.

En cuanto a su jamás cristalizado combate ante Zabit Magomedsharipov, Rodríguez ya no piensa en ello.

“No sé qué pasó con Zabit, si está lesionado o tiene que ver algo con su religión o sea lo que sea que está pasando, le deseo lo mejor y que pueda regresar lo más pronto posible, pero ahora voy a enfrentar a Holloway y nada más importa. Nada de lo que diga yo o de lo que diga él, solo lo que hagamos en la jaula el 17 de julio”, finalizó.

Frente a frente

Yair Rodríguez Nombre Max Holloway

28 años Edad 29 años

13-2 Récord general 22-6

8-1 En UFC 18-6

1.80 m Estatura 1.80

66 kg Peso 66 kg

Taekwondo Especialidad Jiu jitsu

Parral, Chih. Lug. Nac. Waianae, Hawái