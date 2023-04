Panorama sombrío para los Bravos

Un panorama complicado es el que Bravos tiene por delante en este Clausura 2023 luego de caer en su visita a San Luis 2-1 el pasado jueves y con dos partidos aún por disputar, ambos frente a equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla, que son Toluca y América.

Pese a todo, el director técnico de Bravos, Diego Mejía, expresa que aún hay esperanza y que el equipo “luchará hasta el final” en busca del repechaje y de evitar terminar en zona de multas.

PUBLICIDAD

“Nosotros no esperábamos este resultado, era un rival directo por la clasificación y de nuestro segundo torneo, que es el descenso”, declaró en conferencia de prensa después del partido Diego Mejía.

“Esto nos obliga a ir a Toluca, a recibir a América y buscar ganar los dos partidos. No será una tarea fácil, pero tenemos que limpiar rápido esto que pasó (contra San Luis)”, agregó el estratega del FC Juárez.

Los Bravos podrían caer hasta el penúltimo lugar de la tabla general con algunas combinaciones de resultados, o peor aún, podrían bajar a zona de multas en la tabla de cocientes (en caso de que Mazatlán haya ganado su partido de ayer viernes).

Con este resultado el equipo juarense suma nueve partidos consecutivos sin ganar en el Clausura 2023. Su último triunfo se remonta al 11 de febrero, cuando derrotó 3-1 al Santos Laguna en la jornada 6 del torneo. La racha más larga de partidos consecutivos sin victoria para Bravos es de 11, por ahora, y se presentó en el Clausura 2022 con Ricardo Ferretti como técnico.

Sobre el encuentro con Atlético San Luis, Mejía expresó que el inicio del partido fue adverso para el equipo juarense, pues fue superado por el rival en los primeros 15 minutos, aunque el primer gol cayó poco antes del descanso, al minuto 45+1’.

También el técnico señaló que Bravos falló en “momentos críticos”, como el penal que Maximiliano Olivera erró al minuto 59 y que pudo representar el empate a un gol.

“Todo jugador está expuesto a fallar, no es que el jugador tenga la culpa, ni mucho menos, pero si esos momentos críticos los hubiéramos resuelto de otra forma, el resultado hubiera sido distinto”, explicó Mejía.

Finalmente, el director técnico admitió que su plan de juego no funcionó y a su equipo le costó trabajo plasmarlo en la cancha. “Con esto no estoy diciendo que merecíamos ganar, el plan de partido no se siguió y tendremos que analizar qué fue lo que pasó”.

La buena noticia para Mejía y los Bravos es que tendrán más días para trabajar su próximo partido, algo que podrán aprovechar para tratar de adaptar ideas de juego.

El FC Juárez visitará a los Diablos Rojos el domingo 23 de abril a las 12:00 pm en el Estadio Nemesio Diez, partido por la jornada 16 del torneo.

PRÓXIMO PARTIDO

Toluca vs FC Juárez

Liga MX

Jornada 16 - Clausura 2023

Domingo 23 de abril

12:00 pm

Estadio Nemesio Diez

TV: TUDN (2.1)