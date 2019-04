¡Panamericano!

El boxeador juarense Rogelio Romero obtuvo su pase a los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’ al quedar en los octavos de final en el evento clasificatorio que se llevó a cabo en el polideportivo ‘Alexis Argüello’, en Managua, Nicaragua.

“Me ganó otra vez el cubano, ya no sé qué tengo que hacer para ganarle; tres rounds no me son suficientes”, comentó el pugilista fronterizo de 24 años.

En uno de los combates más interesantes del certamen, el mexicano se midió a Julio La Cruz.

Ambos se habían enfrentado en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’.

En aquella ocasión, el triunfo fue para el cubano por unanimidad, ahora volvió a salir con el brazo en alto por decisión dividida de 4-1, con un primer round ligeramente inclinado para Romero.

Los siguientes asaltos fueron para el antillano, cuatro veces campeón mundial y actual monarca olímpico en los 81 kilogramos.

“Lo importante es que se logra el objetivo que era calificar a los Panamericanos, ahora a seguir preparándonos”, expresó el atleta local.

México obtuvo seis plazas para los Juegos Panamericanos, tres en cada rama, confirmó la Confederación Americana de Boxeo, organismo que avaló el torneo selectivo.

En la rama femenil obtuvieron el pase a la justa panamericana Esmeralda Falcón (60 kg), campeona en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ‘Barranquilla 2018’, Tamara Brianda Cruz (69) y Ana Salas (75).

En varones, además de Romero calificaron Miguel Capilla (52) y Francisco Cantabrana (91).

El también juarense Germán Heredia se quedó en la orilla en la división de los más de 91 kilogramos.

La Selección Mexicana llegó a territorio nicaragüense con 15 peleadores: 10 hombres y cinco mujeres.

El clasificatorio otorgó ocho boletos a Lima en cada división, aparte había siete plazas para Perú.

Se repartieron 120 boletos para Lima, el país que más obtuvo fue Colombia (12), seguido de República Dominicana y Estados Unidos (11), Cuba (10), Nicaragua (10), Brasil (8), Canadá, Ecuador, México y Venezuela (6), Argentina, Perú, Trinidad y Tobago (4), Puerto Rico (3), Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Panamá 2), Chile, Guatemala, Guyana, Uruguay e Islas Vírgenes (1), así como Perú (7, por ser local).

En el clasificatorio para Lima 2019 fueron registrados 174 pugilistas para el evento masculino y 69 en el femenil para un total de 243 representantes procedentes de 32 países.