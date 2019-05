Paliza de Padres

Toronto.- Austin Hedges despachó un grand slam y los Padres de San Diego fijaron un récord de la franquicia con siete jonrones al aplastar ayer 19-4 a los Azulejos de Toronto y estirar a cinco su racha de victorias.

Wil Myers y Hunter Renfroe conectaron dos jonrones cada uno, mientras que Ian Kinsler y Eric Hosmer también la sacaron. El récord previo del equipo era de seis, fijado en Cincinnati el 17 de julio de 1998.

Hedges pegó el primer grand slam de su carrera y remolcó cinco carreras.

El novato Cal Quantrill (1-2), nacido en la vecina localidad de Port Hope, en Ontario, lanzó seis innings para lograr la primera victoria de su carrera en las mayores en su cuarta apertura.



Rojos 6, Cachorros 8

Chicago.- Addison Russell bateó un jonrón en Wrigley Field por primera vez desde que fue suspendido por un caso de violencia doméstica, llevando a los Cachorros de Chicago a la victoria 8-6 ante los Rojos de Cincinnati.

En un día de fuerte viento en el icónico estadio, Albert Almora Jr. y Jason Heyward también sacudieron jonrones para los Cachorros. Tyler Chatwood le dio respiro al bullpen de Chicago al trabajar en el noveno para su primer salvado desde 2017.

Tucker Barnhart conectó un jonrón de dos carreras por los coleros Rojos. Yasiel Puig y Derek Dietrich también la desaparecieron.



Yanquis 7, Reales 3

Kansas City, Missouri.- Luke Voit disparó un jonrón en el séptimo inning para la ventaja definitiva y los Yanquis de Nueva York ganaron su sexto juego segundo al vencer 7-3 a los Reales de Kansas City en el primer duelo de una doble cartelera.

J.A. Happ (4-3) lanzó seis buenas entradas, con 10 ponches. Había permitido sólo un hit hasta que Whit Merrifield bateó un jonrón de tres carreras en el sexto para igualar el partido. Fue el 14to jonrón tolerado por Happ, empatado en el segundo lugar de las Mayores.

Pero Voit no tardó en restablecer la ventaja de los Yanquis con su jonrón de dos carreras ante Scott Barlow (1-1).



Medias Blancas 1, Mellizos 8

Minneapolis.- Kyle Gibson dominó en siete innings, el venezolano Ehire Adrianza y C.J. Cron remolcaron cuatro carreras cada uno y los Mellizos de Minnesota superaron 8-1 a los Medias Blancas de Chicago para su 10ma victoria en 11 juegos.

Gibson (5-2) diseminó cinco hits, no dio boletos y recetó nueve ponches. Su única mancha fue el jonrón del cubano José Abreu al abrir el cuarto episodio.

Adrianza acabó con tres hits, incluyendo su cuarto jonrón de la campaña. Cron y el dominicano Jorge Polanco aportaron dos hits cada uno por Minnesota. El jonrón de tres carreras de Adrianza en el octavo fue el número 102 de los Mellizos en la temporada, máxima cantidad en las Mayores.



Marineros 5, Atléticos 6

Oakland, California.- Mike Fiers ganó su primera apertura en el Coliseo tras lanzar un juego sin hits a inicios de mes y los Atléticos de Oakland vencieron 6-5 a Seattle, la quinta derrota seguida de los Marineros.

Matt Chapman conectó un jonrón y el dominicano Ramón Laureano disparó un doble por quinto juego consecutivo, empatando a su compatriota Miguel Tejada por el récord de Oakland.

El dominicano Domingo Santana sacudió dos jonrones y Mitch Haniger también la desapareció por Seattle, que ha perdido ocho de nueve.



Filis 7, Cerveceros 2

Milwaukee.- Jake Arrieta lanzó ocho innings con efectividad, el venezolano César Hernández conectó un jonrón y los Filis de Filadelfia derrotaron 7-2 a los Cerveceros de Milwaukee.

Andrew McCutchen, Rhys Hoskins y J.T. Realmuto también la desaparecieron en la tercera victoria seguida de Filadelfia. Hernández remolcó dos carreras.

Arrieta (5-4) permitió dos carreras y cinco hits, con ocho ponches y un boleto, para su primera victoria desde el 27 de abril. El Cy Young de la Liga Nacional en 2015 tenía foja de 0-2 y efectividad de 4.30 en sus cuatro salidas previas.



Marlins 0, Nacionales 5

Washington.- Patrick Corbin lanzó una blanqueada de cuatro hits, el brasileño Yan Gomes conectó un doble de tres carreras en el cuarto inning y los Nacionales de Washington vencieron 5-0 a los Marlins de Miami.

Corbin (5-2) retiró a 10 bateadores en fila desde el final del segundo inning hasta que permitió un sencillo al venezolano Miguel Rojas al abrir el sexto. Acabó con cinco ponches y un boleto, empleando 116 lanzamientos para los nueve episodios.

Corbin no tiraba la ruta completa desde el 17 de abril de 2018, cuando lanzaba para Arizona.