‘Palermo’ Ortiz y Ángel Zaldívar refuerzan a Bravos

A cuatro días de que los Bravos debuten en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX, este miércoles la directiva del equipo fronterizo hizo oficial la llegada del defensa regiomontano Arturo ‘Palermo’ Ortiz, quien llega procedente de los Pumas de la UNAM, equipo al que el FC Juárez enfrentará precisamente este domingo en la Jornada 1.

Un día antes, el club juarense anunció también la llegada del delantero tapatío Ángel Zaldívar, adquirido a las Chivas y que el torneo pasado jugó para el Atlético de San Luis.

De 31 años de edad, ‘Palermo’ Ortiz conquistó dos títulos de la Liga MX con los Panzas Verdes de León. Además ha defendido los colores de los Mineros de Zacatecas, Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas y Leones Negros de la U. de G. en la Liga de Expansión.

Con los Pumas, Ortiz vio acción en 77 partidos, en los que marcó cinco goles y sumó una asistencia.

El propio jugador a través de sus redes sociales se despidió del equipo universitario y de la afición Puma.

“Hoy es momento de despedirme… De todo corazón agradecer por el apoyo que me brindaron desde el primer día que llegué al club. Me dieron la oportunidad de volver a ser un jugador de Primera División portando esta playera con gran orgullo y con todo lo que representa, gracias a eso fue posible cumplir un sueño que fue representar a mí país. Gracias infinitas especialmente a la afición que siempre estuvo apoyando en todo momento y me hicieron sentir en casa desde mi primer partido en CU. Nos volveremos a encontrar. Gracias, Pumas, fue un orgullo ser azul y oro”, publicó el hoy jugador de los Bravos.

De acuerdo con el departamento de prensa del FC Juárez, Ángel ‘Chelo’ Zaldívar llega a Bravos procedente del Atlético de San Luis y ha militado en equipos como las Chivas Rayadas del Guadalajara, los Rayados del Monterrey y los Camoteros del Puebla.

Zaldívar es originario de Guadalajara, Jalisco, tiene 29 años y ya presume de dos campeonatos de la Liga MX, Copa MX, Campeón de Campeones y cuenta con dos Concachampions.

Reportes de prensa señalan que Zaldívar firmó un contrato de cuatro años con los Bravos, luego de haber pertenecido durante 10 años a las Chivas del Guadalajara, tiempo en el que fue prestado varias veces a otros clubes.

Al concluir el Apertura 2023 con San Luis, Zaldívar reportó a la pretemporada con el rebaño sagrado, pero el nuevo cuerpo técnico encabezado por Fernando Gago no lo tomó en cuenta para el Clausura 2024. En general, Zaldívar portó la playera de las Chivas en 191 partidos en los que sumó 43 goles.