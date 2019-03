Pagará Veracruz por permanencia

León, Guanajuato.- Veracruz permanecerá en la Liga MX, así lo dijo su técnico Robert Dante Siboldi respecto al pago de 120 millones de pesos que hará el presidente Fidel Kuri Grajales para mantener la categoría.

“Fidel tiene el dinero para pagar, pero la idea era salvarlo del descenso deportivamente. Conmigo viene el proyecto al siguiente torneo, yo firmé hasta diciembre”, comentó el estratega tras perder ante León y confirmar la quema.

“Gran parte de la tristeza es porque no le dimos alegría a la afición, a pesar de que Fidel tenga el dinero para pagar la continuidad en Primera División. Yo no descendí al equipo, me toca vivir este momento, pero asumo mi parte”.

Siboldi habló sobre el gran cambio que dio su vida tras ser campeón con Santos en el 2018 y un año después descender con los Tiburones.

“Aprendizaje, saber que en tan poco tiempo estuviste en la gloria y en tan poco tiempo estuviste en la caca, y hay que aprender. No tuvimos término medio”, expuso.

El timonel ahora sabe que cada quien en el club se juega su continuidad.

“Ya no se pelea el descenso, ya no se pelea el campeonato, ya no se pelea la Copa. Se pelea el futuro deportivo de cada quien, se pelea el prestigio, se pelea el contrato que se pueda tener a futuro”, sentenció.