Pagan actrices inscripciones de clavadistas mexicanos

Ciudad de México.- Esta vez ni meme ni historia, sino un gran apoyo.

Las actrices Martha Higareda y Karla Souza pagaron los inscripciones de los clavadistas mexicanos Diego Balleza y Randal Willars para competencias internacionales.

PUBLICIDAD

"A la comunidad judía aquí en México, estoy súper agradecido, el cónsul de Bulgaria, quien fue que me pagó todos los viajes, todos, desde México hasta Japón, España que fue donde entrené, España-Alemania y de regreso acá, todo me lo pagó el cónsul de Bulgaria, que es toda la comunidad judía. Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda", contó Balleza a Claro Sports.

"Entonces estoy muy agradecido con esas personas porque me caen del cielo justamente antes de las competencias, sino, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín porque también le pagó el viaje a Randal, el cónsul de Bulgaria hacía Berlín y la inscripción a Randal, se la pagó Karla Souza".

Balleza consiguió medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en la plataforma individual, oro en sincronizados mixtos en el Mundial de Fukuoka bronce junto a Willars en la Super Final de la Copa del Mundo.

Actualmente, el equipo de clavados no recibe becas de Conade, dirigida por Ana Guevara, derivado de los conflictos internos con la extinta Federación Mexicana de Natación y el Comité de Estabilización insaturado por la World Aquatics.