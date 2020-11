Paga ‘Canelo’ tratamiento a niña

Ciudad de México— El corazón del ‘Canelo’ es más grande que sus golpes.

El campeón mundial Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo respondió con un rotundo sí a la petición de la niña Adamary Guadalupe Sánchez, originaria de Durango, quien le solicitó ayuda vía redes sociales para organizar un rifa y pagar sus terapias para poder caminar.

“Hola, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea (ante Callum Smith), te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea. Te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes, que usted me los firme y poder rifarlos para pagar mis terapias y comprar unas cosas que necesito para poder caminar”, le dijo la pequeña en el video compartido por el portal Gancho al Hígado.

La respuesta del ídolo tapatío no se hizo esperar y en menos de 24 horas se contactó con la familia de la niña para pagar el tratamiento que necesita.

“Hermano, dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón que es un sí rotundo. Dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se lo doy, por favor”, se escucha decir a Álvarez en un audio.

Y Adamary agradeció la ayuda del ‘Canelo’ en otro video.

“Hola Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito, ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo y si antes era tu fan, ahora eres mi Ángel de la Guarda”, dijo Lupita.