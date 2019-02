Padres y Machado pactan por 300 millones

San Diego—Los Padres de San Diego, cuyos fanáticos se encuentran desesperados por tener un equipo campeón, respondieron con su contratación más impactante, al llegar a un acuerdo con el estelar infielder Manny Machado por 300 millones de dólares y 10 años.

Una persona al tanto de las negociaciones confirmó el fichaje a The Associated Press ayer.

La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo aún depende de que el astro dominicano complete los exámenes médicos de rigor y a que aún no ha sido anunciado.

Machado podrá salirse del contrato tras cinco años y convertirse en agente libre otra vez, informó la persona.

El acuerdo de Machado sería el segundo más grande en la historia del beisbol, por detrás del contrato de 325 millones y 13 años que Giancarlo Stanton firmó con los Marlins de Miami antes de la temporada de 2015.

Entre agentes libres, sería el más cuantioso de la historia.

Eclipsa el contrato de Alex Rodríguez, de 275 millones por 10 años con los Yanquis de Nueva York entre 2008-17.

Más récords podrían caer en breve. El jardinero Bryce Harper, aún disponible en la agencia libre, podría superar el monto de Stanton en los próximos días o semanas.

Eso tiene sin cuidado a los fanáticos de los Padres, quienes jamás han celebrado un título de la Serie Mundial y cruzaban los dedos en los días recientes, cuando surgieron versiones de que su equipo, que ha vivido más pena que gloria en el último medio siglo, podría contratar a Machado, de 26 años.

Cuatro veces elegido para el Juego de Estrellas, Machado bateó para .297 el año pasado y alcanzó topes personales con 37 jonrones y 107 impulsadas. De por vida, acumula un promedio de 2.82 con 175 jonrones y 513 impulsadas en siete temporada. Ha ganado dos veces el Guante de Oro.

Con Machado a bordo, el siguiente gran paso para los Padres será el ascenso del torpedero dominicano Fernando Tatis Jr., hijo de un ex Grandes Ligas. Con 20 años, Tatis es considerado como el segundo mejor prospecto del momento.

San Diego da el gran zarpazo con un fichaje de impacto al iniciar la pretemporada por segundo año seguido tras pactar un contrato 144 millones por siete años en febrero pasado con el primera base Eric Hosmer.

Algunos seguidores de San Diego parecían listos para otra decepción. Pero las noticias del acuerdo provocaron muestras de euforia en las redes sociales.