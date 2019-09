Pactan Jefes por un año con McCoy

Kansas City, Missouri.- LeSean McCoy va de una franquicia en reconstrucción en Buffalo a un aspirante al Super Bowl en Kansas City, y de paso se reencontrará con su buen amigo y exentrenador Andy Reid.

Los Jefes y el corredor dos veces nombrado All-Pro han pactado un acuerdo de cuatro millones de dólares por un año, reveló a The Associated Press una persona enterada del trato el domingo.

La persona habló con la AP a condición del anonimato dado que McCoy aún debe aprobar un chequeo médico.

Eso daría a McCoy toda una semana para prepararse para el primer juego de la temporada regular –un choque con los Jaguares en Jacksonville.

McCoy se convertirá en el suplente principal de Damien Williams, probablemente apropiándose de acarreos del novato Darwin Thompson y del reemplazo Darrell Williams. Los Jefes canjearon al otro corredor veterano que se esperaba que se ganara un lugar en el ataque terrestre, Carlos Hyde, después de que no pudo impresionar al equipo durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

McCoy, de 31 años, pasó sus primeras seis temporadas con Filadelfia, cuatro de ellas bajo el mando de Reid, antes de jugar las últimas cuatro campañas con Buffalo. Seis veces elegido al Pro Bowl, McCoy fue dado de baja por los Bills el sábado, cuando el gerente general señaló que era muy probable que la gran actuación del novato Devin Singletary reduciría el papel de un corredor que durante años fue considerado un “caballo de carga”.

“Por muy difícil que haya sido, siempre debemos tomar las que creamos que son las mejores decisiones para nuestro equipo, y pensamos que era el momento adecuado para hacer este ajuste”, explicó Beane.

A lo largo de 10 temporadas, McCoy ha registrado más de 10 mil 600 yardas por tierra, lo que lo coloca en el 25to lugar en la lista de todos los tiempos y cuarto entre los jugadores en activo. Algunas de sus mejores campañas las tuvo bajo las órdenes de Reid, entre ellas la temporada 2011 en la que sumó mil 309 yardas terrestres y 17 touchdowns para ser nombrado All-Pro por primera vez.