Paciencia, su virtud

La paciencia ha sido la virtud más fuerte de Verónica Pérez en un año de estar con el América, tiempo en el que ha acumulado pocos minutos sobre la cancha, pero esa inactividad ella la traduce en un reto que la impulsa a trabajar más fuerte y de esa manera ser tomada en cuenta por el cuerpo técnico del equipo de Coapa.

— ¿Cómo tomas el hecho de tener pocos minutos en la cancha?

“Pues, lo tomo como una batalla, el reto más bien de estar en la cancha porque no es fácil. Muchos piensan que estando allá es tu falta de juego por lo que no entras, pero en realidad son muchas jugadoras y muchas son seleccionadas en ese equipo. Somos muchas jugadoras que, pues quieren estar en la cancha y nomás son 18 las que están convocadas y 11 que pueden jugar.”, respondió la jugadora juarense de 20 años de edad.

Llegar al América fue para Verónica un sueño hecho realidad, pues es el equipo al que siempre ha apoyado, incluso cuando empezó a jugar futbol a los cinco años de edad lo hizo en el equipo de niños que tenía su papá y que se llamaba América Jr.

“La verdad sin palabras porque desde pequeña mi equipo es América. Cuando inició la liga femenil decía ‘qué padre estar allá’ y ahora que lo viví es algo superbonito, es un sueño cumplido”, dice Verónica, que tuvo su debut profesional el pasado 6 de abril contra Tiburones Rojos de Veracruz.

— ¿Cómo llegas al América?

“Hubo un juego donde me vieron y me dijeron que si quería ir a probarme a Club Necaxa, entonces yo no sabía, la verdad yo no quería dejar Juárez y por eso la pensaba. Entonces de un día para otro me dijeron que el América iba a hacer visorías y que si quería ir, que no ganaba nada ni perdía nada y pues gracias a Dios me fui y me quedé.”

Una vez que sabía que emprendería el viaje rumbo a la capital del país para enrolarse con el equipo de sus amores, Verónica llegó a sentir muchos nervios, sin embargo el apoyo de su familia le dio la fuerza necesaria para iniciar esta aventura de la que, considera ella, le ha ayudado a madurar mucho apenas en un año de estar lejos de su ciudad.

“La verdad sí he madurado mucho en todas las formas, ya pienso muy diferente.”

— ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de vivir en la Ciudad de México?

“Lo que no me gusta es el tráfico, por eso nada más de mi casa al club y del club a mi casa. Lo que me gusta es pasar tiempo con mis amigos, con mi novio, eso es lo que me gusta, ir al cine.”

Ahora con el reto de acumular más minutos en el terreno de juego, la futbolista juarense comenta que como profesional sus entrenamientos son muy fuertes, muy diferentes a lo que trabaja aquí en equipos amateurs, además tiene que alimentarse bien, evitar la comida chatarra y dormir temprano, pues como jugadoras son evaluadas por el equipo.

Verónica deberá presentarse con el América el próximo 2 de junio, pero mientras tanto quiere aprovechar al máximo su estancia en la frontera, “me siento superbien ahorita aquí, ya extrañaba a mi familia, mis amigos, nomás que ya me puse bien mala por el cambio de clima.”