Ovalle logra bronce en selectivo

La artemarcialista juarense Laura Ovalle regresó de Toluca, Estado de México luego de colgarse el bronce en un Torneo Selectivo Nacional de Taekwondo para la Copa Presidentes, que se desarrollará del 10 al 14 de octubre en Las Vegas, Nevada.

“El nivel estuvo muy fuerte, perdimos en la tercera pelea (semifinales) en punto de oro, una pelea muy cerrada, lástima porque se nos fue esa pelea, pero con un gran nivel”, dijo la Deportista del Año 2018.

La atleta de 20 años no logró calificar al torneo internacional, pero comentó que tratará de asistir a la Copa Presidentes por su cuenta, pues solamente puede presentarse e inscribirse al torneo.

“Seguimos con la meta clara de asistir por nuestra cuenta y de competir en este importante evento, pero mi asistencia no es segura”, dijo Laura Alejandra.

En el selectivo nacional Laura inició su participación en octavos de final, en la que superó a una contrincante de Puebla, en cuartos de final logró imponerse a una representante del Estado de México y en la semifinal fue superada por una deportista de la Ciudad de México.

“La verdad es que sí me siento satisfecha, se ven resultados de que estamos trabajando muy duro, con dobles sesiones a la semana, pero falta por mejorar”, externó la artemarcialista.

Este bronce le dejó un buen sabor de boca a la taekwondoína de 53 kilogramos, pues considera que demuestra que su nivel se ha mantenido en los primeros planos nacionalmente.