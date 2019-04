Ottavino enfrenta a Babe Ruth en anuncio digital

Nueva York.- Adam Ottavino subió al montículo con un uniforme de franela y un guante que medía apenas la mitad del que usa regularmente.

Ante el plato, se paró nada menos que Babe Ruth. El ‘Bambino’ conectó cinco jonrones monumentales y el lanzador simplemente giró la cabeza para atestiguar el vuelo de la pelota.

Enfrentar al bateador más famoso de la historia no fue tan fácil como Ottavino imaginó alguna vez.

“¡Qué pesadilla!”, dice el pitcher, quien se despierta sobresaltado en la cama.

En diciembre, Ottavino dijo durante una transmisión del sitio MLB.com: “Yo poncharía a Babe Ruth siempre”.

Un mes después, el pelotero originario de Nueva York firmó un contrato por tres años y 27 millones de dólares con los Yanquis, que idolatran a Ruth. Unos días después, el equipo planteó a Ottavino la idea de un anuncio comercial en el que le lanzara supuestamente a Ruth con consecuencias catastróficas.

“Pienso que fue una buena idea, sólo para mostrar que me puedo reír de mí mismo”, comentó el derecho de 33 años.

Brian Spector, productor ejecutivo de contenidos audiovisuales de los Yanquis, concibió la idea con su personal, y grabó el anuncio de 45 segundos al comienzo de la pretemporada en Tampa, Florida.

“Muy divertido”, dijo el manager Aaron Boone.

Los Yanquis obtuvieron imágenes de archivo que muestran jonrones de Ruth, y grabaron video de Ottavino en un terreno detrás de la antesala del Steinbrenner Field en Tampa, Florida, y en una habitación de hotel, que ocupaba un empleado del club.

El nuevo video, grabado por medios digitales en el estándar de 30 cuadros por segundo con una cámara Sony FS7 fue editado con el software Adobe After Effects, a lo largo de tres días.

“Pusimos una tonalidad sepia en esto, cambiamos la resolución para que asemejara 12 cuadros por segundo, y sentimos que estábamos en el pasado. Añadimos mucho grano a la imagen, cambiamos los niveles de saturación e incorporamos muchos efectos para ‘ensuciar’ la imagen”, relató Spector.

Ottavino cumplió con su actuación durante dos sesiones matutinas de una hora, en febrero, antes de que se presentaran todos los jugadores al campo de pretemporada.

Nueva York ordenó uniformes antiguos. Encontró las gorras y los guantes en Internet.