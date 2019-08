Otro primer lugar para Clemson

Clemson logró otra hazaña y se convirtió en el más reciente equipo superpoderoso del futbol colegial.

Por primera vez los Tigers, que son los campeones nacionales defensores, ganaron el segundo título nacional en tres temporadas bajo la dirección del mariscal Trevor Lawrence, en el mes de enero.

Ahora, Clemson podrá ocupar una posición igual con Alabama en la cima de este deporte.

Los Crimson Tide, que vienen de una derrota por marcador de 44-16 ante Clemson en el campeonato del Playoff del Futbol Colegial, ocupa el segundo lugar.

Clemson recibió 52 votos al primer lugar y Alabama recibió 10 de los medios de comunicación.

Clemson logró arrebatarle el récord de tres años al hilo en los que Alabama ocupó el primer sitio en la pretemporada.

Georgia, que es el rival de Alabama en la Conferencia del Sureste, ocupa el tercer lugar, seguido de Oklahoma en el cuarto y de Ohio State en el quinto.

El ascenso de Clemson bajo la dirección del entrenador Dabo Swinney no ha sido común en el futbol colegial.

La universidad ganó el campeonato nacional en 1981, pero mayormente ha estado en un lugar muy por debajo de los tradicionales poderíos nacionales.

El desempeño de Clemson en el futbol usualmente había sido bueno y en algunas ocasiones excelente, pero nunca de esta manera.

El campeonato de la temporada pasada logró que Clemson se convirtiera en la doceava universidad que tiene por lo menos tres títulos de AP desde que se inició el sondeo en 1936.

El logro más reciente de Clemson no se debe totalmente a Swinney.

“Eso no importa”, comentó este lunes después de la práctica refiriéndose a ocupar el primer lugar en la pretemporada.

“A menos que ellos no traigan un trofeo”.

Los Tigers entrarán a la temporada del 2019 con una racha ganadora de 15 partidos y ocho temporadas seguidas con victorias de dos dígitos.

Desde el 2015, cuando perdieron el partido del campeonato nacional ante Alabama, los Tigers han logrado una marca de 55-4.

La dinastía de Alabama de Nick Saban, que ha logrado cinco títulos nacionales en un lapso de 10 años, finalmente enfrentó al equipo que logró igualarlos.

Los Tide también tienen un récord de 55-4 en las últimas cuatro temporadas.

Clemson y Alabama han dividido en los últimos cuatro campeonatos nacionales, jugó en el último de cuatro playoffs y están decididos a lograr cinco consecutivos.

Ésta será la tercera ocasión desde el 2016 que los Tigers y el Tide han iniciado la temporada en el primero y segundo lugar entre el Top 25.

A partir del 2015, cuando Alabama y Clemson ocuparon los dos primeros lugares en los últimos cuatro sondeos de AP de la temporada, el Tide y los Tigers han ocupado el primero y segundo lugar en algún orden en 22 ocasiones.

El equipo de Clemson del año pasado se destacó por la línea defensiva que ha tenido a tres titulares seleccionados en la primera ronda del Draft de la NFL, y un cuarto fue elegido en la cuarta ronda.

Los Tigers han tenido que hacer cierta remodelación en su equipo en ese lado del balón, sin embargo, la historia reciente sugiere que los refuerzos están preparados.

En este año, Lawrence y la ofensiva lograrán estar en los titulares de las noticias, ya que será el primer mariscal que cursa el primer año universitario en más de tres décadas que ha logrado que su equipo gane un campeonato nacional, Lawrence estará acompañado por los destacados receptores Tee Higgins que lleva 12 anotaciones y Justyn Ross con nueve anotaciones y el destacado corredor de poder Travis Etienne que ha promediado 8.1 yardas por acarreo.

Albama regresó al mariscal Tua Tagovailoa, el segundo lugar en Trofeo Heisman, y también cuenta con una serie de armas.

Cuando empiece la nueva temporada, los fanáticos del fútbol colegial deberán estar preparados para el enfrentamiento entre el Tide y los Tigers.

En esta temporada, el Top 25 está patrocinado por Regions Bank, siendo el primer sondeo que ha tenido a un patrocinador presente.



Puntos del sondeo



Somos el primer lugar!

Clemson es el vigesimotercer equipo en ocupar el primer lugar en la pretemporada y el primero desde que lo logró Georgia en el 2008.

Los Tigers intentarán convertirse en el doceavo equipo que empiece y termine en el primer lugar desde que empezó el sondeo de la pretemporada en 1950.

El último en lograrlo fue Alabama en el 2017.

Sólo dos equipos han empezado la temporada en el segundo lugar en nueve ocasiones, igualando a Oklahoma en la mayor parte de la historia del sondeo de AP.

11 equipos han empezado en el segundo lugar y han ganado el título del primer lugar.



Los consistentes Buckeyes

Ohio State ha ocupado un lugar en la tabla de posiciones de la pretemporada por trigésima primer temporada consecutiva, de 1989 al 2019, siendo la tercera mejor racha de todos los tiempos, detrás de Penn State con 34 años, de 1968 al 2002, y Nebraska con 33 años, de 1970 al 2002.

Los Buckeyes han estado en el ranking en 66 de 70 sondeos de pretemporada, siendo el mayor número que haya logrado cualquier universidad, aunque no estuvieron en la tabla de posiciones en 1966-67, 1979 y 1988.



Sorteo difícil

Texas A&M y Carolina del Sur, que ocupan el doceavo lugar, jugarán contra los mejores tres de la pretemporada.

Sólo en tres ocasiones anteriores un equipo ha tenido a los mejores tres de la pretemporada en su programación de partidos:

• En 1968, Northwestern enfrentó a Purdue y USC y Notre Dame tuvieron un récord de 0-3.

• En 1972, Minnesota enfrentó a Nebraska, Colorado y Ohio State tuvieron una marca de 0-3.

• En 1975, Missouri enfrentó a Oklahoma y Alabama y Michigan lograron el 1-2, derrotando a Alabama que ocupaba el segundo lugar al inicio de la temporada.



Ha transcurrido un poco de tiempo

Utah, que está en el catorceavo lugar, ha estado regularmente en los rankings en la mayoría de las últimas cinco temporadas, sin embargo, los Utes no lo habían estado en la pretemporada desde el 2011 cuando empezaron en el décimo noveno lugar.

Esa fue la temporada después que el equipo del entrenador Kyle Whittingham logró estar invicto.

En las temporadas 2014, 2015 y 2016, los Utes terminaron la temporada en el ranking después de empezar sin participar en el mismo.

Iowa State, que está en el vigésimo primer lugar, van a tener su segunda aparición en el sondeo de la pretemporada.

Los Cyclones ocuparon el vigésimo lugar en 1978.

Syracuse, que está en el vigésimo segundo lugar entre el Top 25 de la pretemporada, lo logró por primera vez desde 1998, cuando los Orange ocuparon el décimo séptimo lugar.

Nebraska, que está en el vigésimo cuarto lugar, no había estado en el ranking de la pretemporada desde el 2014, siendo la seguía más larga que ha tenido el equipo desde 1955 a 1959.

El ranking también está dando por terminada una serie de 32 sondeos seguidos en los que Nebraska no ha estado en él, la última vez fue en la temporada del 2016.

También ha sido la racha más larga que han tenido los Huskers de equipos que no han estado en el ranking, desde finales de los años 1950.



Partidos de la Conferencia

Big Ten: 7

SEC: 6

Pac 12: 5

Big 12: 3

ACC: 2

American: 1

Independent: 1



Rankeados contra Rankeados

La primera semana de la temporada con la programación completa de partidos, sin incluir los enfrentamientos estelares.

Auburn, número 16, enfrentará a Oregon que es el número 11, en el estadio de los Vaqueros de Dallas en Arlington, Texas.

Es el único partido de la Semana 1 en la que jugarán dos equipos rankeados.

El Top 25 de la temporada regular será dado a conocer el 3 de septiembre, el martes después del Día del Trabajo.

El resto de los rankings de la temporada regular serán dados a conocer los domingos.