Indianapolis.- Nick Bosa volvió a ser noticia la semana pasada cuando Zion Williamson sufrió una torcedura en su rodilla derecha en el primer minuto del partido contra Carolina del Norte.

La imagen de su zapato izquierdo haciéndose pedazos y Williamson agarrando su rodilla desencadenó un acalorado debate sobre si el alero de primer año de Duke volverá alguna vez a jugar para los Blue Devils de Mike Krzyzewski.

Muchos se preguntaron si debería tan sólo virar su atención hacia el basquetbol profesional, tal como Bosa lo hizo hace seis meses cuando resultó lesionado en el tercer partido de la temporada en Ohio State. En lugar de someterse a una rehabilitación para regresar con los Buckeyes, Bosa comenzó a entrenar para el combinado, el Draft y una carrera en la NFL.

Bosa supone que podría ser seleccionado a un nivel más alto que su padre, quien fue enviado a Miami en 1987 tras haberse colocado con la 16va. selección, y quizás incluso a un nivel más alto que el de su hermano mayor, Joey, el tercer seleccionado por los Cargadores en el 2016.

Williamson es el primer seleccionado por consenso en el Draft de la NBA este verano.

Así que a Bosa se le preguntó en el combinado de reclutamiento de la NFL el sábado qué consejo le daría a Williamson, quien se perdió su tercer partido consecutivo el sábado con una ligera torcedura en su rodilla.

“Sólo apóyate en las personas que amas y confía en tus instintos”, dijo Bosa. “Yo tuve que lidiar con una severa lesión. Fui sometido a cirugía, lo cual me mantuvo fuera por el resto del año, así que en cierta manera las decisiones fueron tomadas por mí”.

Bosa tuvo que lidiar con algo mucho más serio que Williamson –una rasgadura bilateral muscular, una dolorosa lesión que ocurre cuando los músculos rectus adbominus o abductores sufren una rasgadura desprendiéndose del hueso púbico. Los cirujanos reparan el daño insertando un cono de malla en la rasgadura y rellenan el agujero que se forma en el músculo.

“Es literalmente el músculo que se utiliza para respirar, para toser, para ir al baño”, dijo Bosa

Bosa chocó con el tackle izquierdo de los Horned Frogs, Austin Meyers al intentar imponer presión al mariscal en una tercera oportunidad el pasado 14 de septiembre en Arlington, Texas, y después de la jugada ya no se pudo levantar del campo.

“Yo sé lo que es una lesión severa”, dijo Bosa. “Sabía que mi temporada estaba en riesgo y un doctor me lo confirmó”.

Bosa había tenido un excelente arranque de temporada, imponiendo un récord de equipo con 14 tacleos, incluyendo seis por derrota, y cuatro derribos cuando se lesionó.

“Era el año que había estado esperando durante toda mi carrera”, dijo. De cierta manera mi primero y segundo años quedaron truncados. Yo iba a tener una formidable temporada… sólo que me fue arrebatada de las manos. Es algo que siempre recordaré”.

Esa primera noche fue la más dura para él.

“Cuando llegué a casa después del partido en TCU, me acosté en la cama, y apenas si podía levantarme”, dijo Bosa. “Fue uno de los momentos más oscuros en mi vida”.

“Lo bueno para mí fue poder contar con mi familia y poder apoyarme en ellos y sólo saber que mi vida aún era buena y que aún contaba con muchas bendiciones y un brillante futuro, eso fue lo que más me ayudó”.

Cinco días después, se sometió a cirugía y a mediados de octubre, Bosa decidió que no regresaría al campo de juego.

Se mudó con Joey a Los Angeles, y después de que la temporada de los Cargadores terminara, los hermanos regresaron a su ciudad natal de Fort Lauderdale, Florida.