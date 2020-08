Óscar no para

Cortesía

Una estrella chihuahuense de Golden Boy Promotions, Óscar Duarte ya espera con impaciencia que el boxeo se generalice, para seguir demostrando su calidad.

El también apodado “Migraña” sabe que su promotora lo considera como una figura, por lo que, de una u otra manera, sigue manteniéndose activo en su natal Parral, a pesar de la pusa provocada por la pandemia de Covid-19.

“Ha sido difícil, yo he tenido que entrenar como he podido, aunque afortunadamente hubo amigos que me abrieron las puertas a sus gimnasios para poder entrenar, porque tú sabes, todo está cerrado en este momento y eso nos pone las cosas complicadas”, comentó.

“Me siento afortunado, porque mi última pelea fue en marzo, aquí en Parral, entonces fue de las últimas peleas que hubo antes de que comenzara todo esto, y no tengo tanto tiempo inactivo, tanto sin pelear como otros boxeadores”, agregó Óscar.

El 7 de marzo pasado, Duarte superó a Andrés García por nocaut efectivo en el quinto asalto, en el gimnasio Nuevo Parral, de la llamada “Capital del Mundo”, de donde él es originario.

“Tengo compañeros que estuvieron preparándose desde diciembre para pelear en abril y al final su pelea se canceló, y no saben cuándo volverán a pelear, por eso digo que soy afortunado”, agregó.

Ya Duarte ha comenzado a trabajar más fuerte, pues espera que en aproximadamente dos meses haya una pelea para él.

“Mi promotora, Golden Boy, ya empezó con las peleas a puerta cerrada, afortunadamente todo ha salido bien y es cuestión de tiempo para que nos vayan programando”, dijo.

Duarte tiene marca de 19 ganados, 14 de ellos por nocaut, y una derrota, la cual vino en febrero del 2019, cuando cayó en una muy cerrada y discutida decisión dividida ante Andrián Estrella.

Tras ello acumula cuatro nocauts de manera consecutiva, ante Ricardo Urbina, Néstor Armas, Humberto de Santiago y el ya mencionado Andrés García.

“Acabo de arreglar ya todo para renovar la visa de trabajo de Estados Unidos y poder irme a Indio, California, que es donde entreno ya antes de las peleas. Por lo pronto he estado aquí, también en Chihuahua (capital) y en Torreón, donde voy con los Mijares, con quienes ya he entrenado antes”, comentó.

Duarte es considerado como un top 5 de peso ligero entre los mexicanos, aunque internacionalmente es una división con muchos peleadores de alto nivel, como Vasyl Lomachenko, Luke Campbell, Jorge Linares, Ryan García, entre otros.

Óscar Duarte Jurado

Edad: 24 años

Récord: 19-1-1 (14 KOs)

Estatura: 1.75 m

Alcance: 1.80 m

Peso: 61 kg

Guardia: Derecha

Nacido en: Parral, Chihuahua

Su última pelea:

Venció por nocaut efectivo en el quinto round a Andrés García, en el gimnasio Nuevo Parral el 7 de marzo del 2020