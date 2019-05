Osaka sortea otro susto en París

París.- Naomi Osaka pegó un grito tras una mala ejecución de un tiro. “¡Ay, Dios mío!”. La exasperación le hizo suspirar profundamente.

La número uno del mundo volvió a tener un pésimo arranque en el Abierto de Francia, y no ocultó su frustración. Después de sufrir, Osaka prevaleció otra vez, al exhibir la garra y el tenis con el que mantiene una racha de 16 victorias en torneos de Grand Slam.

Tras ceder el primer set y sufrir un quiebre de servicio ante la exnúmero uno Victoria Azarenka en la segunda ronda de Roland Garros, Osaka remontó ayer para imponerse 4-6, 7-5, 6-3 en un entretenido partido y prolongar su empeño por un tercer título seguido en las grandes citas.

“Tengo esta mentalidad de que puedo ganarlo si llegamos al límite. Siento que tengo la capacidad de doblegar a cualquiera”, dijo Osaka. “No debería quedarme esperando hasta el último minuto”.

Buena idea.

En la primera ronda, Osaka no sólo perdió el primer set, sino que lo hizo con un 6-0.

Esta vez, Osaka cedió los primeros cuatro juegos ante Azarenka y cometió los primeros siete errores no forzados del duelo.

“Técnicamente, ella me mató en el primer set”, dijo Osaka, quien enfrentará a la checa Katerina Siniakova en la tercera ronda.

El argentino Juan Martín del Potro, semifinalista del torneo el año pasado, requirió casi cuatro horas para superar al japonés Yoshihito Nishioka 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 6-2.

Octavo cabeza de serie en París, Del Potro quedó con marca de 8-10 en partidos a cinco sets en su carrera. Del Potro recibió tratamiento tras sufrir un resbalón en el primer set, temiéndose un recrudecimiento de la lesión en la rodilla derecha que sufrió en octubre pasado y que la ha impedido jugar casi todo esta temporada.

“Me deslicé y perdí mi equilibrio”, dijo Del Potro, cuyo próximo oponente será el australiano Jordan Thompson. “Me lastimé la cadera y eso también afectó mi rodilla. Fue una sensación extraña y me preocupé... me complicó para moverme y jugar, pero si eres fuerte mentalmente, la pasión y el deseo de competir se apoderan de la situación. Así fue cómo gané”.

La campeona reinante Simona Halep también tuvo que emplearse a fondo para superar su propia prueba, al malograr una amplia ventaja en el segundo set y desperdiciar un trío de bolas de partidos antes de vencer 6-4, 5-7, 6-3 a Magda Linette, la número 87 del ranking.

Más solventes fueron las victorias de Serena Williams y Novak Djokovic, ambas en sets corridos.

Williams no pasó mayores sobresaltos para despachar 6-3, 6-2 a Kurumi Nara, una japonesa que entró al cuadro principal tras sortear la fase previa. La próxima rival de la campeona de 23 Grand Slams será su compatriota estadounidense Sofia Kenin, quien avanzó a la tercera ronda sin jugar tras la baja por lesión de la canadiense Bianca Andreescu.

Djokovic logró otro hito en su carrera: su hijo, Stefan le vio jugar, y ganar, en Roland Garros por primera vez. El número 1 mundial vapuleó al suizo Henri Laaksonen por 6-1, 6-4, 6-3.