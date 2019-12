Oro y va por más

La sirena chihuahuense Byanca Melissa Rodríguez Villanueva se apuntó su primera medalla de oro en el Campeonato Nacional de Natación de Invierno de curso corto que se realiza en Boca del Río, Veracruz.

Asimismo cayó otro metal áureo en la jornada dominical para la delegación estatal en los relevos mixtos de primera fuerza con los nadadores Said Reveles, Alejandra Pedroza, Lezlie Bueno y Lorenzo Loria registrando una marca de 3:49.22, superando por mucho en el heat final al segundo lugar, el equipo de la Ciudad de México con 3:57.16 minutos.

Además de este par de oros en la cuarta jornada del certamen y primera de la categoría élite cayeron otras dos medallas más pero de plata para Chihuahua, con los tritones Said Reveles y Lorenzo Loria.

Byanca se presentó en una especialidad que domina a la perfección siendo la mejor de México, pecho, pero en una prueba donde no busca la marca olímpica como lo es 50 metros.

Fue con un tiempo de 31.92 segundos en el heat final que fueron suficientes para llevarse la primera posición para Melissa, quien entrena en el club Britania superando los 33.62 de la neoleonesa Diana Chapa y los 33.79 de la mexiquense Mariana Ruvalcaba.

Por su parte Said Reveles, también del Britania, se quedó con la presea argenta en la misma prueba de los 50 metros pecho pero rama varonil con un tiempo final de 28.54 segundos, dejando atrás a su paisano Iván Domínguez quien finalizó aquí mismo en la quinta posición con 30.25 segundos.

Mientras que Lorenzo Loria también de la categoría élite pero en la prueba de los 100 metros libres con 51.07 segundos por arriba de los 51.26 del hidrocálido Horus Briseño y sólo por debajo de los 50.86 segundos del ganador Guillermo Cruz Zúñiga del Estado de Quintana Roo.

Es importante señalar que Byanca Melissa saldrá hoy en busca de dar la marca “A” exigida por el COI y la FINA en los 200 metros pecho para calificar a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y donde actualmente la separan cuatro centésimas de segundo.