Oro para Uziel en Nayarit

Archivo / El Diario

El atleta Uziel Muñoz continúa en su travesía rumbo a Tokio y en esta ocasión consiguió medalla de oro en el Festival Nayarita de Lanzamientos 2021, desarrollado en Tepic, Nayarit la tarde de ayer, al conseguir una marca de 19.89 metros, lanzamiento que le otorga puntos en el ranking mundial.

La competencia de ayer consistió en seis lanzamientos; el primero para el también atleta de la UACJ se marcó como falta, pero el segundo fue el más efectivo, ya que fue con el que se colgó el oro al impulsar la bala a 19.89 metros. En el tercer, cuarto, quinto y sexto lanzamientos también se le marcó falta.

“Me siento bien ligero, la bala no me pesa”, declaró Muñoz con frustración después de realizar el quinto tiro con falta, ya que no encontraba explicación para realizar cuatro impulsos inválidos, mientras que su equipo de entrenadores le sugería que se relajara.

En este primer cuatrimestre del año Muñoz Galarza ha competido en tres ocasiones. Primero apareció en Monterrey, Nuevo León, donde realizó un impulso de 10.68 metros, el mejor que ha realizado en este 2021. En su segunda competencia del año lanzó 20.51 metros y se desarrolló en Mazatlán, Sinaloa. Ayer en Nayarit realizó el peor de los tres lanzamientos que ha tenido en el año, con el impulso de 19.89 metros.

A pesar de que el chihuahuense aún no supera la marca olímpica, existe la alternativa de conseguir el boleto a través del ranking mundial, pues se otorgarán 32 boletos a los primeros lugares; Muñoz se encuentra en la posición 33 (sin actualizar el lanzamiento de ayer), pero solamente se otorgarán tres clasificaciones por país; Estados Unidos cuenta con ocho lanzadores entre los 32 mejores del mundo, así que Uziel quedaría entre los calificados a la justa olímpica.

Festival Nayarita de Lanzamientos 2021

Mejor tiro de Muñoz

19.89 m Medalla de oro

(segundo intento de seis)

Últimas mejores marcas

Fecha Tiro Sede

13 de marzo 20.68 m Nuevo León

27 de marzo 20.51 m Mazatlán

9 de abril 19.89 m Nayarit

Marca olímpica…

21.10m

Tome nota…

Además de la marca olímpica, para Uziel existe la posibilidad de conseguir el boleto a Tokio a través del ranking mundial, ya que los primeros 32 atletas conseguirán el pase automático

Uziel Aarón Muñoz Galarza

Edad: 25 años

Fecha de Nac.: 8 de septiembre de 1995

Lugar de Nac.: Nuevo Casas Grandes, Chihuahua

Estatura: 1.85 m

Peso: 121 kg

Disciplina: Lanzamiento de bala