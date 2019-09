Orgulloso representante del hockey mexicano

Como parte de su preparación rumbo al Mundial Sub 20 de hockey sobre hielo, que se llevará a cabo en Sofía, Bulgaria, en enero próximo, Carlos Ramos Soto y sus compañeros de la selección juvenil mexicana de este deporte hicieron escala en esta frontera para enfrentarse a los Rhinos de El Paso.

El sábado por la noche, los Rhinos se mostraron muy superiores al equipo mexicano y ganaron fácilmente 10-0, pero el marcador pasó a segundo término tanto entre los jugadores como en la afición que llenó el Events Center del Coliseo de El Paso y que convirtieron el evento en una verdadera convivencia binacional. Y en recuerdo a las víctimas del tiroteo del pasado 3 de agosto, se guardaron 22 minutos de silencio.

-¿Cómo te sientes de estar en El Paso?

“Bastante bien, la verdad no esperábamos tanta gente, que la NHL nos contactara, hiciera un artículo, que viniera la NBC, la verdad se siente muy bien representar a nuestro país en este tipo de eventos”, respondió Ramos, quien juega de centro en el equipo nacional.

Aunque el hockey sobre hielo no es muy conocido, ni practicado en México, Ramos Soto tuvo contacto con él cuando tenía seis años de edad y a esa edad empezó a practicarlo, por lo que ahora ya son 14 años en la práctica de este deporte de contacto.

“Desde chiquito, por un amigo de mi papá que jugaba yo lo iba a ver y decidí ir con él y desde ahí empecé a jugar, desde los seis años”.

El jugador de la Ciudad de México forma parte también del equipo Aztec Eagle Warriors de la Liga Mexicana Élite, donde se desempeña en la posición de centro.

“El centro es, digamos un medio en el futbol, es el que mueve el puck, hace diferentes jugadas, sube y baja, prácticamente es el que reparte el puck”, explicó.

-¿Qué es lo que más te gusta de este deporte?

“La velocidad que se maneja y las diferentes cosas que tienes que hacer y pensar al mismo tiempo, son muchas habilidades las que necesitas”.

-¿Cómo te defines como jugador?

“Yo me defino más como un jugador no anotador, sino creador de jugadas, más que anotador. Doy más asistencias que goles”.

Ramos, quien antes de unirse a la liga semiprofesional de México jugaba para los Osos de San Jerónimo, ve con tristeza que el hockey sobre hielo no ha avanzado mucho en México, que mucha gente no lo conoce y que incluso se sorprende cuando se entera que en algunas ciudades existen equipos de este deporte. Además dijo que después de estos partidos arrancará la temporada para unos preolímpicos en diciembre y en enero la Sub 20 asistirá al Mundial en Bulgaria.