Nueva York.- Hay una fecha que Carlos Beltrán ya tiene agendada con particular predilección para su primera temporada como manager de los Mets de Nueva York.

A finales de abril el equipo viajará a su natal Puerto Rico para sostener una serie de tres juegos ante los Marlins de Miami.

“Estoy loco por que llegue ese momento, frente a mis fanáticos, ante la gente que me vio crecer”, afirmó Beltrán al ser presentado ayer como piloto del equipo con el cual jugó entre 2005-11. “Ir a jugar allá es algo precioso”.

Su esposa, Jessica, dijo que no estaban enterados sobre esa serie –del 28 al 30 de abril en San Juan– cuando el nombramiento fue anunciado el viernes pasado.

“Recibimos los textos de mis hermanos diciendo ‘vamos a comprar los boletos para la serie en Puerto Rico’. Pero ¿cuál serie? Es algo bien especial, porque también será en la semana que Carlos cumplirá (43) años”, señaló.

Beltrán es el primer piloto latino en la historia de la franquicia y su contratación –con un acuerdo de tres años que incluye una opción del club para otra temporada– elevó a cuatro el número de dirigentes puertorriqueños en Grandes Ligas.

“Estoy orgulloso de mis raíces, de lo que he vivido en mi vida, de lo bueno y lo malo”, comentó Beltrán. “Todo es un aprendizaje”.

Aprendizaje y comunicación. Ésas fueron las palabras que más destacaron durante la rueda de prensa en el Citi Field para la presentación oficial de Beltrán, quien apenas hace dos años se retiró y no tiene experiencia alguna dirigiendo en Ligas Mayores.

Tras un proceso que tomó un mes e incluyó cinco entrevistas, Beltrán emergió por encima de candidatos con reconocida trayectoria. Uno de ellos fue Joe Girardi, campeón de la Serie Mundial de 2009 con los vecinos Yanquis y que acabó aceptando una oferta para conducir a los Filis de Filadelfia, rivales de los Mets en la División Este de la Liga Nacional.

Seducidos por el pasado de Beltrán en la organización y una reputación de tener buenos dotes de comunicación, los Mets optaron por el boricua.

Eso ha sido un problema reciente en un equipo cuyo último campeonato de la Serie Mundial se remonta a 1986.

Mickey Callaway, el predecesor de Beltrán, fue multado por el equipo tras insultar a un reportero. El pitcher estelar Noah Syndergaard se irritó cuando se filtró que había planteado su deseo de tener a Wilson Ramos como su receptor. Y trascendió en los medios un incidente en que el gerente Brodie Van Wagenen arrojó una silla al reaccionar frustrado durante una reunión con los coaches.

Beltrán tiene claro que hay que llevarse bien con todo el mundo, empezando con su jefe: “Cuando eres el manager, el gerente tiene que ser tu mejor amigo”.

Van Wagenen, por su parte, enumeró cinco atributos sobre lo que convenció a los jerarcas del club a encomendar el puesto a alguien que fue seleccionado al Juego de Estrellas en nueve ocasiones a lo largo de una carrera de 20 campañas: aplomo, honradez, disponibilidad para aprender, compromiso por ganar y comprensivo con los jugadores.