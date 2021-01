Optimismo en Bravos

Cortesía

Matías ‘Caco’ García, el más reciente refuerzo de los Bravos, confía en que este sábado se pueda llevar a cabo el partido contra el América de la Jornada 3 del Clausura 2021 en la Liga MX, luego de que los emplumados jugaron el sábado anterior contra los Rayados de Monterrey, equipo en el que en estos días surgieron varios casos positivos por covid-19.

“Creo que la situación de lo que pasó de Rayados con América es un poco de lo que se está viviendo hoy en el mundo, es un virus que nadie lo puede controlar o en este momento es como un fantasma, no te das cuenta donde estás ni cuando te vas a contagiar. Y yo creo que nosotros esta semana trabajamos como para jugar el partido el día sábado, así que preparados vamos a estar y ojalá que se juegue el partido, así sea como tiene que ser y nosotros tratar de sumar los tres puntos que es lo que nos hace falta”, declaró ayer el jugador argentino en conferencia de prensa.

A finales del año pasado, Matías también resultó positivo y estuvo aislado en su país durante 10 días sin sufrir síntomas graves.

“La enfermedad me agarró el 27 de diciembre. La verdad no lo esperaba porque había estado cinco días en casa por una lesión. Luego nos hicieron el hisopado y me saltó positivo, estuve 10 días aislado sin síntomas, solo un poco de dolor en la espalda.”

Por otra parte y en su primera experiencia en el extranjero como jugador, ‘Caco’ está listo para aportar su experiencia a partir de este torneo a los Bravos del FC Juárez, equipo al que se unió apenas al inicio de la esta semana procedente del Esgrima y Gimnasia del futbol de su país.

Conocido por su habilidad para desbordar por las bandas, la directiva del equipo juarense anduvo a la caza del sudamericano desde hace casi ocho meses. Ese interés mostrado fue determinante para que García tomara la decisión de darle el sí al FC Juárez.

“La verdad que más allá de los deportivo, demostraron mucho interés por mí desde hace siete u ocho meses , pero por la pandemia las cosas se detuvieron un poco”, declaró ayer el más reciente refuerzo de los Bravos. “Insistieron en traerme para acá y la verdad que después fue más fácil a la hora de dar el sí”.

‘Caco’ dijo que el desborde es una de sus características, ya sea por la banda o por el interior del campo, con lo cual espera llenar de balones al goleador del equipo, Darío Lezcano.

“En principio es un arma que tengo, desbordar por fuera y por el interior, y así asistir al nueve del equipo, que en este caso es Darío”.