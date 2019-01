Operan a Murray de la cadera

El tenista británico Andy Murray se operó nuevamente la cadera, recibiendo un implante de metal un año después de la primera operación.

El tricampeón de Gran Slams colocó el marte un mensaje en Instagram en el que dijo que se operó el lunes en Londres.

“Me siento un poco maltrecho y magullado en estos momentos”, dijo Murray, “pero con suerte será el fin de mis dolores en la cadera”.

Lo que ni se sabe es lo que vaya a significar esto para el futuro de Murray, de 31 años, en el tenis. Antes del Abierto de Australia, donde quedó eliminado en la primera ronda el 14 de enero, Murray dijo que planeaba retirarse en algún momento en el 2019 , y que era posible que ese torneo fuese el último de su carrera.

Murray es famoso por haber acabado en el 2013 una espera de 77 años por un campeón británico masculino en Wimbledon. Él gano también allí en el 2016 y el Abierto de Estados U idos en e 2012, además de dos medallas de oro olímpicas y una Copa Davis, al tiempo que alcanzó el número 1 mundial.

El mensaje en Instagram el martes incluía dos fotos: una de Murray en una cama de hospital y otra de una radiografía.

“Ahora tengo una cadera de metal, como ven", escribió Murray, antes demostrar que su sentido del humor sigue intacto, diciendo: “y al parecer un poco de barriga”.

El británico ha lidiado con dolores en la cadera durante años y se había operado ya en enero del 2018. Pero eso no resolvió el problema.

La noche que perdió contra Roberto Bautista Agut en Australia, Murray dijo que decidiría pronto si se volvía a operar.

“Tengo la opción de operarme de nuevo, que es un poco más severo que lo que me hicieron antes ...lo que me permitirá tener una mejor calidad de vida y estar sin dolor. Es algo que estoy ponderando seriamente ahora “, dijo entonces. “Algunos deportistas se han hecho eso y han regresado a las competencias. Pero obviamente no hay garantías. La razón para operarme no es para regresar al deporte profesional, es solamente por una mejor calidad de vida”, explicó el tenista.