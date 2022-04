Ooootra sacudida en Bravos

Después de que Bravos sumó la séptima derrota como local en el Clausura 2022, el entrenador brasileño Ricardo Ferretti dijo que espera darle en el futuro a la afición la alegría que merece, para lo cual el FC Juárez requiere de una fuerte sacudida y, como el mismo ‘Tuca’ declaró hace poco más de un mes, de abrir la cartera para invertir en jugadores de un mayor nivel futbolístico.

“Si hay algo realmente rescatable de estos dos torneos es esta afición, la verdad. Entonces, espero que en el futuro podamos darle la alegría que ellos merecen y yo voy a seguir buscando aprender”, mencionó Ferretti en conferencia de prensa.

El juego del viernes fue el último como locales para los Bravos en el presente torneo de la Liga MX, y una vez más en casa terminan con número para el olvido con apenas un juego ganado, uno empatado y siete perdidos, con siete goles a favor y 15 en contra.

En el Apertura 2021, el primero de Ferretti como entrenador de los fronterizos, rescataron tres victorias y dos empates, a lo que sumaron tres derrotas, con nueve goles a favor y diez en contra.

“Nunca me había tocado una situación como ésta, pero siempre hay una primera vez y la tengo que tomar como lo he tomado también cuando las cosas me salieron adecuadamente. Entonces, no tengo arrepentimiento, al contrario, tengo agradecimiento a la directiva, a los jugadores”, dijo Ferretti.

El entrenador brasileño no es ajeno a la expectativa alta que generó su llegada hace casi un año y recuerda que en aquel entonces la gente de inmediato se ilusionó y pensó en títulos para los Bravos, cuando su misión principal era evitar que se pagara una vez más la multa millonaria, problema que “infelizmente” no lo pudieron resolver.

“Cuando inicie el próximo torneo con los que estemos, o con los que estén, pues la esperanza, la confianza renace y hay que trabajar para lograr. Muchas veces menciono que en una institución muchos quieren quedarse y a lo mejor se van y muchos a lo mejor se quieren ir y tienen que quedarse. Así es esto del futbol.”

La decepción, dice Ferretti, es grande, le preocupación es muy grande y la desconfianza es mayor, “y te empiezas a sentir chiquito, pero yo creo que no es por ahí. Uno cuando hace una autocrítica primero tiene que ver el lado positivo para después mejorar, rectificar, modificar lo que tú quieras en el plan negativo.

“Hay muchas cosas que he aprendido en estos dos torneos, lástima que haya sido a base de derrotas porque también cuando se gana uno tiene que seguir buscando mejorar para que así puedas propiciar esto que aprendes a beneficio de tus jugadores, pero bueno, todo esto es parte de la vida”.

Bravos cerrará el torneo el próximo sábado contra Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio La Corregidora, y el ‘Tuca’ señaló que ellos todavía tienen algo por qué jugar.

“Sí tenemos qué perder y sí tenemos qué pelear: la vergüenza deportiva. Es lo que nunca se debe de perder. Esta forma amateur de ver el futbol no sólo a través del dinero, no sólo a través de la fama, a través de esto, de representar a una institución con vergüenza deportiva y naturalmente dejar todo en la cancha para que por lo menos pueda haber críticas de muchas formas, menos que no haya entrega, que no haya enjundia, que no haya disposición”.

Conózcalo

Nombre: Ricardo Ferretti

Posición: Director técnico

Equipo: Bravos del FC Juárez

Fecha de nac.: 22 de febrero de 1954

Lugar de nac.: Río de Janeiro

Edad: 68 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 74 kg

Números de ‘Tuca’ con Bravos

Clausura 2022*

Juegos jugados 16

Ganados 3

Empatados 2

Perdidos 11

Goles a favor 10

Goles en contra 24

Diferencia -14

Puntos 11 de 48 posibles

Promedio 0.68 pt/partido

Lugar 18

*Con un partido por jugar

Apertura 2021

Juegos jugados 17

Ganados 4

Empatados 4

Perdidos 9

Goles a favor 14

Goles en contra 25

Diferencia -11

Puntos 16 de 51 posibles

Promedio 0.94 pts/partido

Lugar 16

Cronología…

-Jueves 3 de junio 2021, presentación oficial de Ferretti como director técnico de Bravos y de Miguel Ángel Garza como presidente ejecutivo

-Viernes 23 de julio 2021, primer partido oficial de Ferretti al frente de Bravos, pierden con Toluca 3-1 en el ‘Benito Juárez’

-Viernes 10 de septiembre 2021, primer triunfo de Ferretti con Bravos, derrotan 2-1 a Cruz Azul en el ‘Benito’

-Miércoles 22 de diciembre 2021, Alejandra de la Vega, que preside el consejo directivos de Bravos, da un espaldarazo total al trabajo del ‘Tuca’

-Viernes 7 de enero 2022, primer juego del Clausura, le ganan 2-1 a Necaxa en el ‘Benito Juárez’

-Miércoles 9 de febrero al viernes 15 de abril sumaron 11 partidos sin ganar, nueve derrotas y dos empates