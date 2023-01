One In Vermillion gana el Riley Allison Derby en Sunland Park

One In Vermillion, propiedad de Jonathan Kalman, obtuvo su tercera victoria consecutiva en stakes, luego de salir en un tramo profundo para registrar una victoria impresionante en la edición 58 del Riley Allison Derby, con bolsa de 100 mil dólares, ayer en el hipódromo de Sunland Park.

Bajo la monta de Harry Hernández para el entrenador Esteban Martínez Valdez, One In Vermillion corría con ventaja sobre Fleet of Flags luego de una media milla de apertura cronometrada en 46.94 segundos. Mientras el campo corría alrededor de la curva más lejana, One In Vermillion perdió el liderazgo brevemente cuando American Outlaw y el jockey Luis Fuentes lucharon por el control de la carrera.

Hijo de Army Mule y criado en California, One In Vermillion se recuperó bajo el mando de Hernández y tomó una ventaja clara al pasar el último furlong, y finalmente ganó por un cuerpo tras una milla de distancia y detuvo el reloj en un minuto, 37.17 segundos.

One In Vermillion fue un ganador en su salida más reciente, logrando una victoria en el Lost in the Fog Juvenile el pasado 21 de diciembre en Turf Paradise. Antes de eso, fue ganador en el Turf Paradise Open Spring Futurity en mayo del año pasado. Ahora suma tres victorias en cuatro salidas con ganancias que se acercan a los 150 mil dólares.

El Riley Allison Derby es el primer trampolín para el Sunland Derby, Grado 3 con bolsa de 500 mil dólares, que se correrá el domingo 26 de marzo.

Arrancando con una probabilidad de 3.60 a 1, One In Vermillion devolvió $9.20 dólares. How Did He Do That tuvo una reacción tardía para terminar en un claro segundo lugar con la monta del jockey Alfredo Juárez, Jr. Loudmouthsoup terminó tercero, con Zia Zapper completando los cuatro primeros lugares.

American Outlaw, el favorito de la línea de la mañana, con una probabilidad de 9 a 5, terminó en sexto lugar.