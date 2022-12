Olivier Giroud, de rechazado a máximo anotador de Francia

Next

Doha.- Olivier Giroud es ya el máximo goleador en la historia de la Selección de Francia, con 52 tantos, que no son poca cosa. Contra Polonia, anotó su tercer gol en el Mundial de Qatar. Ya ningún francés desea que el delantero se lesione.





Fue el galo más cuestionado en el pasado Mundial. La opinión pública lo mataba por su falta de goles, lo que obligaba al técnico Didier Deschamps a salir en su defensa constante y valorar otros aportes como punta.





Hoy no es necesario que nadie entre al quite por él, pero no siempre fue así.





El punto más bajo de su eterna comparación con Karim Benzema se produjo en 2016, cuando fue abucheado en un amistoso contra Camerún, pero antes del juego hubo un detalle que lo quebró.





"En la mañana del partido vi en el hotel del equipo a un niño sosteniendo una pancarta afuera con su nombre. Decía: "Giroud, por favor, lesiónese", cuenta Giroud en su autobiografía "Always Believe".





"Tuve que afrontar y soportar las críticas porque estaba en su lugar (Benzema). Había una sección de partidarios hacia él y no hacia mí. Solían abuchearme. Contra Camerún marqué y todavía me abucheaban. Ellos estaban resentidos conmigo porque yo estaba allí y él no".





Ya suma 52 anotaciones, una más que el legendario Thierry Henry.





Parecía que Giroud no tendría mucha cabida en Qatar 2022, pero la sorpresiva lesión de Benzema a unos días del debut lo regresó al mapa. Ahora, Olivier ya está en los libros históricos de Francia y no hay un solo niño que desee verlo lesionado.