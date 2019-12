Oficializan desafiliación del equipo Veracruz

Ciudad de México.- El Veracruz fue desafiliado de la máxima categoría del futbol mexicano y no podrá competir en el siguiente torneo Clausura 2020.

La desafiliación de los Tiburones Rojos fue aprobada ayer por violar diversos estatutos de la Federación Mexicana y de su Liga de futbol.

Durante el último torneo Apertura, la falta de liquidez del propietario Fidel Kuri derivó en que el club no cumpliera con sus pagos, lo que estuvo cerca de provocar un paro de la Liga por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales.

La Federación tuvo que hacer uso de un fondo de emergencia para cubrir parte de los adeudos, mientras que el club se estabilizaba para pagar todos sus saldos vencidos, algo que no ocurrió.

“Hay una revocación de la franquicia, a partir de este momento los jugadores del club Veracruz quedan en libertad y pueden ser contratados con el club que quieran”, dijo Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana a la cadena TUDN.

De Luisa dijo que un notario y abogados de la Federación intentaron infructuosamente ayer notificar de la medida a Kuri, pero no se pudo.

“El día de mañana insistirán, pero es un hecho ya la desafiliación del Veracruz”, dijo de Luisa.

Se trata de la primera vez en la historia en que un equipo mexicano es desafiliado en dos ocasiones, en el 2011, el Veracruz pasó por el mismo proceso con el propietario Mohamed Morales. La franquicia actual nació en La Piedad con Kuri como dueño y se instaló en la ciudad portuaria de la costa del Golfo de México en 2013, tomando el mote del extinto equipo anterior.

El último equipo en pasar el proceso había sido Jaguares de Chiapas en el 2017, también por falta de pagos.

En una entrevista con la cadena TUDN, el presidente de la Liga MX Enrique Bonilla lamentó que se hubiera llegado a esta decisión e informó que el Clausura 2020, que inicia en enero próximo, se disputará con 18 equipos.

Veracruz podrá apelar ante la FIFA.