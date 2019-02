Oficializa Indonesia candidatura para Olímpicos de 2032

Yakarta, Indonesia.- Indonesia presentó oficialmente su candidatura para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2032, después de su éxito en la organización de los Juegos Asiáticos del año pasado, anunció ayer el vicepresidente del Comité Olímpico Nacional. El anuncio resalta las ambiciones de un enorme país que no ha tenido un rendimiento deportivo poco destacado.

Muddai Madang dijo que el embajador de Indonesia en Suiza entregó la semana pasada las cartas del presidente Joko Widodo y del comité olímpico nacional al presidente del Comité Olímpico Internacional en Lausana.

“Indonesia está lista para ser sede de los Juegos Olímpicos”, señaló Madang a The Associated Press. “Lo que necesitamos ahora es el apoyo de todo el pueblo indonesio y de la comunidad internacional”.

Widodo, en campaña para la reelección, hizo un anuncio sorpresa de los planes para presentarse a la cita olímpica de 2032 después de que las ciudades indonesias de Yakarta y Palembang fueran coanfitrionas de la 18va edición de los Juegos Asiáticos en agosto, y el proceso ha cobrado impulso. Los Juegos Olímpicos nunca se han disputado en el sureste asiático.

Había dudas de que Indonesia pudiera albergar con éxito los Juegos Asiáticos, un evento en el que participaron más de 10 mil atletas, pero el COI elogió su ejecución razonablemente fluida, lo que allanó el camino para que se pudiera inclinar aún más hacia otras competiciones deportivas de mayor magnitud.

India tiene previsto presentar su candidatura para los Juegos de 2032, mientras Corea del Norte y Corea del Sur han confirmado su intención de presentar una candidatura conjunta. Australia y Rusia también han expresado su interés.

Los problemas con los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, un país en vías de desarrollo que, como Indonesia, sufre una corrupción endémica, podrían ser un obstáculo para la candidatura indonesia.

Según algunos cálculos, la organización de los Juegos Olímpicos le costó a Brasil alrededor de 20 mil millones de dólares, el tipo de factura que probablemente suscitará objeciones en Indonesia, a pesar de las proyecciones de que la nación será una de las 10 economías más grandes del mundo para 2030, con una población cercana a los 300 millones de habitantes.

Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. París y Los Angeles ya han sido seleccionados para albergar los siguientes juegos, en 2024 y 2028 respectivamente.