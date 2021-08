Oficial: México vs Japón cambia de horario

El Comité Olímpico Internacional anunció oficialmente el cambio de horario del partido por el tercer lugar del futbol varonil, que se disputará entre México y Japón este viernes 6 de agosto.

Originalmente el duelo por el bronce del torneo masculino de Tokio 2020 se iba a disputar a las 5:00 am, pero debido al cambio de horario de la final del torneo femenil entre Suecia y Canadá (que se reprogramó a las 6:00 am del viernes) el encuentro del Tri Olímpico se adelantará dos horas, por lo que ahora se jugará a las 3:00 am para después concluir la justa femenina.

El sitio oficial de Tokio 2020 ya refleja el ajuste de los horarios en ambos partidos de futbol.

México buscará subir al podio por segunda ocasión en el futbol olímpico, luego del oro que consiguió en Londres 2012.