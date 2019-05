Odúbel, a la congeladora

Atlantic City, Nueva Jersey.- Odúbel Herrera, jardinero de los Filis de Filadelfia, quedó suspendido ayer, un día después de su arresto por un caso de violencia doméstica en un casino de Atlantic City.

La oficina del comisionado de las Grandes Ligas tomó la determinación contra Herrera, quien fue detenido el lunes en la noche, por un cargo de agresión en el Golden Nugget Casino.

La Policía informó que recibió una llamada para denunciar la agresión, y encontró a una mujer de 20 años “con rastros visibles de lesiones en sus brazos y cuello”. De acuerdo con las autoridades, las lesiones fueron causadas por el pelotero venezolano, a quien describieron como novio de la víctima.

Herrera, de 27 años, fue liberado de manera provisional, a la espera de que cumpla un citatorio para presentarse ante una corte municipal el 17 de junio.

Los Filis, líderes de la División Este de la Liga Nacional, no jugaron el lunes, feriado en Estados Unidos, tras una gira de siete duelos como visitantes. El club informó a Herrera que no debía presentarse en las instalaciones de los Filis mientras siga vigente la suspensión.

La oficina de las Mayores y el Sindicato de peloteros accedieron a una política sobre violencia doméstica en 2015. Esas reglas dan al comisionado Rob Manfred el derecho de investigar casos e imponer medidas disciplinarias.

En caso de que se determine que hay méritos para una sanción, una suspensión con goce de sueldo puede convertirse en un castigo sin remuneración.

Los Filis emitieron ayer un comunicado, en el que ratificaron su apoyo al acuerdo sobre violencia doméstica.

“Esta mañana, nos enteramos de un presunto incidente que involucró a Odúbel Herrera”, señala el comunicado. “En cuanto recibimos esta información, reportamos de inmediato el incidente a la oficina de las Grandes Ligas, la cual nos ha informado que Herrera ha quedado suspendido”.

La suspensión puede durar hasta siete días, mientras los dirigentes de las Mayores indagan en las condiciones del arresto. En varias investigaciones previas, la suspensión se ha extendido mientras continúa la pesquisa.

Herrera, jardinero central elegido al Juego de Estrellas en 2016, batea para .222 con un vuelacercas y 16 impulsadas en 39 duelos de esta temporada. Se ausentó de varios encuentros en abril, debido a una lesión en un muslo.

El gerente general de los Filis, Matt Klentak, y el manager Gabe Kapler se negaron a emitir comentarios más detallados, tras mencionar que se los impiden las reglas de las Grandes Ligas. Hablaron con Herrera para informarle de la suspensión.



Reales 1, Medias Blancas 2

Chicago.- Yolmer Sánchez continuó con el espectáculo que la lluvia había interrumpido un día antes, al conectar un sencillo productor en la novena entrada, para que los Medias Blancas de Chicago superaran ayer 2-1 a los Reales de Kansas City.

Los equipos volvieron al terreno para reanudar un duelo que se suspendió el lunes en la parte baja de la quinta entrada, con un corredor en segunda y dos outs. El lunes, fue imposible concluir con el duelo, tras dos interrupciones por la lluvia, que totalizaron unas cuatro horas.

El compromiso se reanudó a las 5:40 de la tarde, hora local, y fue seguido por el juego nocturno que estaba programado originalmente. Poner el terreno en buenas condiciones resultó un desafío tras la tormenta.



Piratas 6, Rojos 11

Cincinnati.- Derek Dietrich pegó tres jonrones –todos de dos carreras para Cincinnati– y los Piratas de Pittsburgh sufrieron otra lesión en su rotación, al caer por 11-6 ante los Rojos.

Dietrich bateó una rola para out en su primer turno al bat y conectó un cuadrangular en el cuarto inning ante Jordan Lyles (5-2), quien dejó el juego al terminar el capítulo con molestias en la pantorrilla izquierda. Luego Dietrich dio bambinazos ante Geoff Hartlieb en la quinta entrada y de nuevo en la séptima para su primer partido con tres vuelacercas. No tuvo otro turno al bat.

Con su séptima derrota en nueve duelos, Pittsburgh cayó a marca de 26-27, la primera ocasión que los Piratas están por debajo de .500 desde el 3 de mayo.



Padres 5, Yanquis 4

Nueva York.- Eric Hosmer conectó un cuadrangular de tres carreras durante un gran primer inning contra Masahiro Tanaka, y el manager de San Diego, Andy Green, acudió a su bullpen para ayudar a los Padres a resistir y vencer 5-4 a los Yanquis de Nueva York.

Nueva York intentó remontar en la lluvia, al conseguir tres carreras en el séptimo episodio durante un lapso en el que Green utilizó a seis lanzadores para enfrentar a ocho bateadores, no exactamente algo que fascinara a los fanáticos que se guarecían con sus paraguas.

San Diego escapó en la séptima entrada con un elevado del dominicano Gary Sánchez, Craig Stammen lanzó la octava y el exrelevista de los Yanquis, Kirby Yates, trabajó la novena para su 21er salvamento en 21 oportunidades.