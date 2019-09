Obtiene Suzeth plata en Guatemala

La boxeadora chihuahuense Suzeth Ramírez obtuvo la medalla de plata en el pasado Campeonato Internacional Femenil de Boxeo ‘Lic. Carlos Velázquez’ en su séptima edición, en Guatemala.

Ramírez, originaria de esta ciudad, se colgó la presea plateada en la división de los 60 kilogramos.

Suzeth, de 17 años, no fue la campeona en el pasado Festival Olímpico de Boxeo, pero la Federación Mexicana de esta disciplina (FMB) decidió llevarla a este evento internacional –el primero para ella– y cumplió con una buena actuación.

Suzeth fue convocada a la Copa Internacional de Boxeo por su logro en el IV Festival Olímpico de Boxeo, que se realizó en Oaxtepec, Morelos, en donde consiguió también la medalla de plata en la justa nacional.

Aunque Ramírez no tiene mucha experiencia en Primera Fuerza o categoría Élite, ya se empieza a posicionar como parte de la Selección Nacional, lo que le puede dar oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020’, aunque lo más probable es que su preparación esté enfocada para el ciclo olímpico rumbo a ‘París 2024’.

A sus 17 años, aún le queda bastante camino por recorrer en el boxeo amateur.

Con este segundo lugar, la boxeadora fronteriza de 60 kilogramos y 1.65 metros cierra el calendario competitivo de este año.

La FMB no precisó en contra de quién perdió Suzeth la final por la medalla de oro en Guatemala.