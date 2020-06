Observa Reza mejoría en Bravas

Cortesía FC Juárez

La jugadora mexicoamericana Daniela Reza Matamoros, quien hizo su debut en la Liga MX femenil en el pasado Clausura 2020, manifestó su deseo por volver a las canchas y dijo que ha observado cómo la escuadra fronteriza mejora con el tiempo y el crecimiento que ha tenido el equipo luego de un año de militar en Primera División.

Desde el pasado lunes el conjunto que dirige el estratega Gabino Amparán comenzó a entrenar ya con una fecha de arranque del Apertura 2020, por lo que solamente están a la espera de que les den ‘luz verde’ para que las futbolistas regresen a las canchas. Por lo pronto los entrenamientos se siguen realizando desde casa.

“Hemos tenido tres meses de inactividad en cancha porque nosotras hemos ido trabajando mediante Zoom. En realidad, todas tenemos muchas ganas de volver, de volver a entrenar en un espacio libre, no en nuestras casas, pero pues somos pacientes y ya estamos listas para en cualquier momento, que nos dejen entrenar, empezar bien”, mencionó Reza.

Daniela pertenece a la institución desde su creación y ha ido observado como la escuadra fronteriza mejora con el tiempo, aunque el Apertura 2019 por situaciones ajenas a ella no pudo debutar

“En realidad estoy muy comprometida, me siento muy motivada para hacer la pretemporada al 110 por ciento, para mejorar en general todo, físico, técnica, todo en general, pues yo traigo muchas ganas de buscarme el lugar en el cuadro titular y creo que eso es muy motivante, a mí me gusta mucho trabajar en todo y creo que me podrá ir muy bien”, señaló.

Por lo pronto, ya confirmada la fecha de arranque del Torneo Apertura 2020 en la Liga MX femenil, el entrenador de las Bravas de Juárez, Gabino Amparán Martínez, aseguró que el grupo trabaja con un panorama más claro y con el entusiasmo que genera saber que la competencia tiene hora y fecha para iniciar.

“Ahora con el anuncio oficial de la Liga MX, que es el 24 de julio el arranque, ya tenemos un panorama más claro para organizarnos. Serán seis semanas que alcanzan muy bien para la preparación de una pretemporada”, comentó el timonel del cuadro fronterizo.