Obregón campeón

La Región X, representada por la Liga Obregón de Sonora, se proclamó campeona del Torneo Nacional de Regiones de la categoría Escuelita (11 y 12 años), avalado por la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de Beisbol de la República Mexicana, A.C.

Con una marca de siete victorias y una derrota en esta competencia, el equipo de Obregón fue el mejor de los nueve equipos que lucharon para ser la mejor región del país de esta categoría.

La Liga Villahermosa de esta ciudad, que representó a la Región II (Amarillo) terminó en segundo lugar con la misma marca que Obregón, pero debido al primer criterio de desempate, que fue el dominio, el equipo de la Región X fue la que obtuvo la corona, pues en la jornada 6 la novena de Sonora se impuso 15-13 a la juarense.

El equipo de la Liga Carlos Amaya, también representante de la Región II (Rojo), culminó esta competencia en quinto lugar, con marca de cuatro victorias y cuatro derrotas.

Cabe mencionar que este equipo fue el único que logró vencer al campeón Obregón, pues en la jornada 4 se impusieron 6-5 a la Región X.

El director de la Región II, Arturo Cruz, habló sobre las sensaciones y conclusiones que dejó este torneo.

“Fue un muy buen torneo en el que participaron tres equipos locales y seis foráneos, fueron tres estados: Chihuahua, Sonora y Sinaloa, y los tres sabemos que son de buen nivel”, dijo.

Cruz Neri agradeció la participación de los equipos y, sobre todo, su profesionalismo al quedarse en el torneo y jugar hasta la última jornada, a pesar de que no todos se jugaban algo en las últimas fechas.

“Afortunadamente todos, a pesar de los resultados, como cuando no vas en los primeros cuatro lugares, pues no abandonaron el torneo y se quedaron hasta el último juego”, expresó.

En cuanto a los parques sedes del torneo, Villahermosa y Carlos Amaya, Cruz agradeció al personal y directores de estas ligas por recibir a los equipos.

“Todo salió muy bien, gracias a los dos estuvieron trabajando toda la semana, tenían juegos en la mañana y por la tarde, y ahí estuvieron presentes recibiendo a toda la gente”, comentó.