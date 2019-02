Obligado Cruz Azul a ganar

Ciudad de México.- El campeón de la Copa MX necesita ganarle hoy a Alebrijes de Oaxaca para no sufrir por el boleto a octavos.

Cruz Azul recibe al equipo del Ascenso con 4 puntos en el segundo puesto del Grupo 5, pero un empate no le alcanzaría para ser líder, pues aunque emparejaría en unidades al León, quedaría debajo porque el primer criterio de desempate son los duelos entre ellos.

La Fiera venció 3-2 en el Estadio Azteca y luego igualó a uno en el Nou Camp, por lo que los Panzas Verdes se quedarían con el liderato.

Si La Máquina no consigue ganar, aspiraría a avanzar como uno de los 7 mejores segundos pero tendría que esperar resultados.

Por eso, los celestes saldrán a buscar el triunfo que les permita no sólo terminar en la cima del sector 5, sino también intentar escalar algunos peldaños en la clasificación general para octavos.

Tras una combinación de resultados, el conjunto cementero podría encarar en casa el partido de dicha instancia.